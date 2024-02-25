Радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван у зверненні до Конгресу зазначив, що Україна ще може перемогти у розв'язаній Росією злочинній війні, однак для цього необхідна стала і потужна підтримка партнерів.

У Білому домі вірять в перемогу України у війні проти РФ

Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою - не дати країні потрапити до рук Росії, - зазначив Салліван. Поширити

Радник Байдена підкреслив, що Україна і надалі здатна досягати успіхів у війні за умови наявності відповідних інструментів.

Саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті - Палата представників повинна зробити крок вперед і прийняти його, - наголосив Салліван. Поширити

Радник Байдена також зазначив, що США в курсі проблем українських військових, які виникають через дефіцит озброєнь, спричинений затримками поставок з боку західних партнерів.

Але, зрештою, Україна все ще має потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги у цій війні, - підкреслив Салліван. Поширити

Що могло б кардинально змінити ситуацію на полі бою

За словами президента Володимира Зеленського, передача буквально десяти ЗРК Patriot від західних партнерів могла б кардинально вплинути на ситуацію у розв’язаній Росією війні.

Глава держави наголосив, що якби Україна отримала б у найближчі місяці десять систем Patriot для ключових індустріальних центрів і якби ці системи наша країна могла б застосувати ближче до фронту, ворог "відступив би".