Радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван у зверненні до Конгресу зазначив, що Україна ще може перемогти у розв'язаній Росією злочинній війні, однак для цього необхідна стала і потужна підтримка партнерів.
У Білому домі вірять в перемогу України у війні проти РФ
Радник Байдена підкреслив, що Україна і надалі здатна досягати успіхів у війні за умови наявності відповідних інструментів.
Радник Байдена також зазначив, що США в курсі проблем українських військових, які виникають через дефіцит озброєнь, спричинений затримками поставок з боку західних партнерів.
Що могло б кардинально змінити ситуацію на полі бою
За словами президента Володимира Зеленського, передача буквально десяти ЗРК Patriot від західних партнерів могла б кардинально вплинути на ситуацію у розв’язаній Росією війні.
Глава держави наголосив, що якби Україна отримала б у найближчі місяці десять систем Patriot для ключових індустріальних центрів і якби ці системи наша країна могла б застосувати ближче до фронту, ворог "відступив би".
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