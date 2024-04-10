Украина может потерять миллиард евро из-за нового решения ЕС

По мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, на фоне нового торгового режима Украина может потерять около миллиарда евро в 2024 году. Одна из главных причин - механизм "экстренного торможения".
К чему могут привести новые ограничения торговли со стороны ЕС
Денис Марчук обращает внимание на то, что это соглашение отличается от тех условий либерализации политики по экспорту, которые действовали в течение прошлого года и утратят силу после 5 июня.
По его словам, затем будет введено в действие экстренное торможение — определенный перечень продуктов (мед, крупы, кукуруза, мясо птицы, яйца, сахар и еще ряд продуктов), которые будут считаться по принципу общего экспорта, который проходил в 2022-23. годах, но также и была включена вторая половина 2021 года.
Денис Марчук также предупредил, что наша страна на фоне нового порядка может потерять около 1 миллиарда евро только в текущем году.
В Европарламенте поддержали продление торговых льгот для Украины
7 марта официально стало известно, что Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продолжение мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы.
Что важно понимать, за это решение проголосовали 26 парламентариев, еще 10 членов комитета высказались против, один воздержался.
Предложение предусматривает продление временной приостановки ввозных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на один год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.
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