Україна може втратити мільярд євро через нове рішення ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна може втратити мільярд євро через нове рішення ЄС

ЄС
Джерело:  Українське радіо

На переконання заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, на тлі нового торговельного режиму Україна може втратити близько мільярда євро у 2024 році. Одна з головних причин — механізм "екстреного гальмування".

До чого можуть призвести нові обмеження торгівлі з боку ЄС

Денис Марчук звертає увагу на те, що ця угода відрізняється від тих умов лібералізації політики щодо експорту, які діяли протягом минулого року та втратять чинність після 5 червня.

За його словами, потім буде введене в дію екстрене гальмування — певний перелік продуктів (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор і ще низка продуктів), які буде рахуватися за принципом загального експорту, який відбувався у 2022-23 роках, але також і було включено другу половину 2021 року.

Будемо бачити суттєве обмеження порядку продуктів — зокрема, цукор — які у 2023-му році продемонстрували ефективну присутність і нарощування на території ЄС, — наголосив фахівець.

Денис Марчук також попередив, що наша країна на тлі нового порядку може втратити близько 1 мільярда євро лише протягом поточного року.

Для Європи це невеликі кошти, а для України це надвеликі кошти, тому що буде втрачати бізнес, переробні компанії, виробники товарів. Із цих грошей сплачувалися податки, які йшли на обороноздатність України, — пояснив він.

У Європарламенті підтримали продовження торговельних пільг для України

7 березня офіційно стало відомо, що Комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України та Молдови.

Що важливо розуміти, за це рішення проголосували 26 парламентарів, ще 10 членів комітету висловились проти, один утримався.

Пропозиція передбачає продовження тимчасового призупинення ввізних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

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