Україна може втратити мільярд євро через нове рішення ЄС

На переконання заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, на тлі нового торговельного режиму Україна може втратити близько мільярда євро у 2024 році. Одна з головних причин — механізм "екстреного гальмування".

До чого можуть призвести нові обмеження торгівлі з боку ЄС

Денис Марчук звертає увагу на те, що ця угода відрізняється від тих умов лібералізації політики щодо експорту, які діяли протягом минулого року та втратять чинність після 5 червня.

За його словами, потім буде введене в дію екстрене гальмування — певний перелік продуктів (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор і ще низка продуктів), які буде рахуватися за принципом загального експорту, який відбувався у 2022-23 роках, але також і було включено другу половину 2021 року.

Будемо бачити суттєве обмеження порядку продуктів — зокрема, цукор — які у 2023-му році продемонстрували ефективну присутність і нарощування на території ЄС, — наголосив фахівець. Поширити

Денис Марчук також попередив, що наша країна на тлі нового порядку може втратити близько 1 мільярда євро лише протягом поточного року.

Для Європи це невеликі кошти, а для України це надвеликі кошти, тому що буде втрачати бізнес, переробні компанії, виробники товарів. Із цих грошей сплачувалися податки, які йшли на обороноздатність України, — пояснив він. Поширити

У Європарламенті підтримали продовження торговельних пільг для України

7 березня офіційно стало відомо, що Комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України та Молдови.

Що важливо розуміти, за це рішення проголосували 26 парламентарів, ще 10 членів комітету висловились проти, один утримався.