Украина начинает производство 105-мм артснарядов М1 — что известно

В 2026 году производитель "Украинская бронетехника" начнет производить 105-мм артиллерийские боеприпасы M1.
Главные тезисы
Украина будет производить 105-мм артснаряды М1
Отмечается, что есть техническая возможность для обеспечения выпуска до 100 тысяч таких выстрелов в год. Впрочем, производство максимальных объемов возможно только при наличии финансирования и подписки от государства.
Сообщается, что M1 — это обломочно-фугасный боеприпас, способный стрелять на расстояние до 11,5 км. Его боевая часть составляет примерно 2,18 кг взрывчатки при массе 18,15 кг.
Хотя Украина получила небольшое количество артиллерийских систем, использующих 105-мм снаряды, однако она все еще имеет собственную нишу. В частности, благодаря легкости в транспортировке и маскировке на позиции. Кроме того, Украина испытывает свою систему, рассчитанную на такой тип боеприпасов.
