Украина начинает производство 105-мм артснарядов М1 — что известно
Категория
Технологии
Дата публикации

105
Читати українською
Источник:  Defense Express

В 2026 году производитель "Украинская бронетехника" начнет производить 105-мм артиллерийские боеприпасы M1.

Главные тезисы

  • Украинская компания 'Украинская бронетехника' собирается начать производство 105-мм артснарядов М1 в 2026 году.
  • Артснаряды M1 украинского производства обладают уникальными характеристиками, способны стрелять на расстояние до 11,5 км.
  • Обеспечение государственного финансирования может позволить производить до 100 тысяч выстрелов в год, что превосходит возможности многих стран Европы.

Украина будет производить 105-мм артснаряды М1

Отмечается, что есть техническая возможность для обеспечения выпуска до 100 тысяч таких выстрелов в год. Впрочем, производство максимальных объемов возможно только при наличии финансирования и подписки от государства.

Сообщается, что M1 — это обломочно-фугасный боеприпас, способный стрелять на расстояние до 11,5 км. Его боевая часть составляет примерно 2,18 кг взрывчатки при массе 18,15 кг.

В общем, это достаточно типичный снаряд в своем калибре, используемый во многих странах. Что касается общего производства "Украинской бронетехники", то названные цифры по боеприпасам уже превосходят имеющиеся во многих странах Европы мощности. И при обеспечении государственного финансирования возможно обеспечить часть потребностей сил обороны, а также даже нарастить объемы еще.

Хотя Украина получила небольшое количество артиллерийских систем, использующих 105-мм снаряды, однако она все еще имеет собственную нишу. В частности, благодаря легкости в транспортировке и маскировке на позиции. Кроме того, Украина испытывает свою систему, рассчитанную на такой тип боеприпасов.

