Україна починає виробництво 105-мм артснарядів М1 — що відомо

Джерело:  Defense Express

У 2026 виробник "Українська бронетехніка" почне виробляти 105-мм артилерійські боєприпаси M1.

Головні тези:

  • Українська бронетехніка розпочне виробництво 105-мм артснарядів М1 у 2026 році з потенціалом випуску до 100 тисяч пострілів на рік.
  • Артснаряди М1 українського виробництва здатні стріляти на відстань до 11,5 км та мають унікальні характеристики у боєприпасах свого калібру.

Україна вироблятиме 105-мм артснаряди М1

Зазначається, що наявна технічна можливість для забезпечення випуску до 100 тисяч таких пострілів на рік. Втім, виробництво максимальних обсягів можливе лише за наявності фінансування та передплати від держави.

Повідомляється, що M1 – це уламково-фугасний боєприпас, який здатен стріляти на відстань до 11,5 км. Його бойова частина складає приблизно 2,18 кг вибухівки при масі у 18,15 кг.

Загалом це досить типовий снаряд у своєму калібрі, що використовується у багатьох країнах. Щодо загального виробництва "Української бронетехніки", то названі цифри щодо боєприпасів вже перевершують наявні у багатьох країнах Європи потужності. І при забезпеченні державного фінансування можливо забезпечити частину потреб Сил оборони, а також навіть наростити обсяги ще.

Хоч Україна й отримала невелику кількість артилерійських систем, які використовують 105-мм снаряди, однак вона все ще має власну нішу. Зокрема, завдяки легкості у транспортуванні та маскуванні на позиції. Крім того, Україна випробовує власну систему, розраховану на такий тип боєприпасів.

