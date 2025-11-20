Украина начинает серийное производство антидроновых патронов

Министерство обороны кодифицировало антидроновые патроны от нескольких украинских производителей, что позволяет развернуть их полномасштабное серийное производство для нужд Вооруженных сил.
Главные тезисы
- Украина запускает полномасштабное серийное производство антидроновых патронов для нужд Вооруженных сил.
- Новые антидроновые патроны обладают специальной боевой частью для эффективного поражения враждебных дронов, включая FPV-дроны и мавики.
- Минобороны уже кодифицировало патроны от украинских производителей, что готовит их к массовому выпуску.
Украина будет массово выпускать антидроновые патроны
Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Денис Шмигаль.
По словам министра, Минобороны уже кодифицировало такие патроны от нескольких украинских производителей и они готовы к серийному выпуску. Также новые боеприпасы позволят более эффективно противодействовать вражеским FPV-дронам и "мавикам".
Их особенность в специальной боевой части, что в разы увеличивает шанс сбить русский дрон. Кроме того, для таких патронов не нужно отдельное вооружение — ими можно снарядить штатное.
Также Шмигаль проинформировал, что работа по расширению номенклатуры современных средств поражения продолжается.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-