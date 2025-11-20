Украина начинает серийное производство антидроновых патронов

Министерство обороны кодифицировало антидроновые патроны от нескольких украинских производителей, что позволяет развернуть их полномасштабное серийное производство для нужд Вооруженных сил.

Украина будет массово выпускать антидроновые патроны

Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Денис Шмигаль.

Масштабируем производство антидроновых патронов для наших защитников. Денис Шмигаль Министр обороны Украины

По словам министра, Минобороны уже кодифицировало такие патроны от нескольких украинских производителей и они готовы к серийному выпуску. Также новые боеприпасы позволят более эффективно противодействовать вражеским FPV-дронам и "мавикам".

Их особенность в специальной боевой части, что в разы увеличивает шанс сбить русский дрон. Кроме того, для таких патронов не нужно отдельное вооружение — ими можно снарядить штатное.

Также Шмигаль проинформировал, что работа по расширению номенклатуры современных средств поражения продолжается.