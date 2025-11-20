Україна починає серійне виробництво антидронових набоїв

Міністерство оборони кодифікувало антидронові набої від кількох українських виробників, що дає змогу розгорнути їхнє повномасштабне серійне виробництво для потреб Збройних сил.

Україна масово випускатиме антидронові набої

Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Масштабуємо виробництво антидронових набоїв для наших захисників. Денис Шмигаль Міністр оборони України

За словами міністра, Міноборони вже кодифікувало такі набої від кількох українських виробників і вони готові до серійного випуску. Також нові боєприпаси дадуть змогу ефективніше протидіяти ворожим FPV-дронам та "мавікам".

Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Крім того, для таких набоїв не потрібне окреме озброєння — ними можна спорядити штатне.

Також Шмигаль поінформував, що робота над розширенням номенклатури сучасних засобів ураження триває.