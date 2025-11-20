Україна починає серійне виробництво антидронових набоїв

Міністерство оборони кодифікувало антидронові набої від кількох українських виробників, що дає змогу розгорнути їхнє повномасштабне серійне виробництво для потреб Збройних сил.
Головні тези:
- Міністерство оборони України кодифікувало антидронові набої від українських виробників для серійного виробництва.
- Нові антидронові набої дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам та мавікам.
- Використання спеціальної бойової частини у набоях збільшить шанси збити ворожий дрон.
Україна масово випускатиме антидронові набої
Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
За словами міністра, Міноборони вже кодифікувало такі набої від кількох українських виробників і вони готові до серійного випуску. Також нові боєприпаси дадуть змогу ефективніше протидіяти ворожим FPV-дронам та "мавікам".
Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Крім того, для таких набоїв не потрібне окреме озброєння — ними можна спорядити штатне.
Також Шмигаль поінформував, що робота над розширенням номенклатури сучасних засобів ураження триває.
