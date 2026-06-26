Украина обязательно вступит в ЕС и НАТО — Стубб
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Украина обязательно вступит в ЕС и НАТО — Стубб

Стубб
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Источник:  Politico

Россия полностью провалила свои стратегические цели в войне против Украины. Украина обязательно станет членом ЕС и НАТО.

Главные тезисы

  • Действия Кремля привели к совершенно противоположным результатам от планировавшихся в Москве.
  • Украина будет государством-членом ЕС и в конечном счете государством-членом НАТО.

Стубб уверен в евроинтеграции Украины

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. Глава Финляндии категорически отверг мнение о том, что российский диктатор Владимир Путин смог укрепить свои позиции благодаря этой войне.

По его словам, действия Кремля привели к совершенно противоположным результатам от планировавшихся в Москве.

Первым и главным поражением РФ он назвал европейское будущее Украины.

Провал номер один — Украина будет европейской. Она будет государством-членом ЕС и в конечном счете государством-членом НАТО.

Вторым провалом Стубб считает расширение Альянса, ведь именно российская агрессия вынудила Финляндию и Швецию отказаться от нейтралитета.

Он подчеркнул, что эти страны ни за что не присоединились бы к блоку, если бы Россия не напала на Украину, а теперь НАТО получило одни из сильнейших военных государств в регионе.

Третьим ударом для Москвы стал стремительный рост оборонительных расходов в Европе.

Так что говорить о наделенной властью России, я просто не верю в этот нарратив.

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