Украина обязательно вступит в ЕС и НАТО — Стубб

Россия полностью провалила свои стратегические цели в войне против Украины. Украина обязательно станет членом ЕС и НАТО.
Главные тезисы
- Действия Кремля привели к совершенно противоположным результатам от планировавшихся в Москве.
- Украина будет государством-членом ЕС и в конечном счете государством-членом НАТО.
Стубб уверен в евроинтеграции Украины
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. Глава Финляндии категорически отверг мнение о том, что российский диктатор Владимир Путин смог укрепить свои позиции благодаря этой войне.
По его словам, действия Кремля привели к совершенно противоположным результатам от планировавшихся в Москве.
Первым и главным поражением РФ он назвал европейское будущее Украины.
Вторым провалом Стубб считает расширение Альянса, ведь именно российская агрессия вынудила Финляндию и Швецию отказаться от нейтралитета.
Он подчеркнул, что эти страны ни за что не присоединились бы к блоку, если бы Россия не напала на Украину, а теперь НАТО получило одни из сильнейших военных государств в регионе.
Третьим ударом для Москвы стал стремительный рост оборонительных расходов в Европе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-