Украина в значительной степени выигрывет эту войну — Стубб
Категория
Политика
Дата публикации

Украина в значительной степени выигрывет эту войну — Стубб

Стубб снова призывает ЕС и Россию к переговорам
Читати українською
Источник:  LRT

По мнению лидера Финляндии Александера Стубба, время для возобновления диалога с российским диктатором Владимиром Путиным все-таки наступило. Дело в том, что глава Кремля осознал необходимость завершения войны против Украины, пока не стало слишком поздно.

Главные тезисы

  • Стубб считает, что прямо сейчас Украина находится в сильной позиции.
  • Он также добавил, что Европа готова к диалогу с Кремлем.

Стубб снова призывает ЕС и Россию к переговорам

Как считает лидер Финляндии, есть две причины, указывающие на то, что близится момент для возобновления контактов Европы с Россией.

Во-первых, позиция Украины сейчас сильная, а позиция России — слабая. Можно сказать, Украина в значительной степени выигрывает эту войну, и Россия должна быть заинтересована начать диалог.

Александер Стубб

Александер Стубб

Президент Финляндии

По словам Стубба, второй причиной возобновления этого диалога можно считать именно интерес со стороны Европы.

Если ты не сидишь за столом, тебя съедят на столе. Поэтому лучше поддерживать какой-нибудь диалог. Кто его будет вести и на каких условиях — пока рано говорить, — объяснил свою позицию политик.

Журналисты поинтересовались у Стубба, действительно ли Европа достаточно едина для диалога с Россией — он ответил, что да.

По словам президента, Европейский Союз еще не был настолько единым, как сейчас.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе США оценили шанс одобрения новой помощи для Украины
Украина может не получить долгожданную помощь от США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек НАТО экстренно созывает руководителей оборонных компаний
Рютте
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Франция готова работать касательно антибаллистики — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?