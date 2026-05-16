Украина в значительной степени выигрывет эту войну — Стубб

По мнению лидера Финляндии Александера Стубба, время для возобновления диалога с российским диктатором Владимиром Путиным все-таки наступило. Дело в том, что глава Кремля осознал необходимость завершения войны против Украины, пока не стало слишком поздно.

Стубб снова призывает ЕС и Россию к переговорам

Как считает лидер Финляндии, есть две причины, указывающие на то, что близится момент для возобновления контактов Европы с Россией.

Во-первых, позиция Украины сейчас сильная, а позиция России — слабая. Можно сказать, Украина в значительной степени выигрывает эту войну, и Россия должна быть заинтересована начать диалог. Александер Стубб Президент Финляндии

По словам Стубба, второй причиной возобновления этого диалога можно считать именно интерес со стороны Европы.

Если ты не сидишь за столом, тебя съедят на столе. Поэтому лучше поддерживать какой-нибудь диалог. Кто его будет вести и на каких условиях — пока рано говорить, — объяснил свою позицию политик. Поделиться

Журналисты поинтересовались у Стубба, действительно ли Европа достаточно едина для диалога с Россией — он ответил, что да.