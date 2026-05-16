Україна значною мірою виграє цю війну — Стубб
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна значною мірою виграє цю війну — Стубб

Стубб
Джерело:  LRT

На переконання лідера Фінляндії Александера Стубба, час для відновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним все-таки настав. Річ у тім, що глава Кремля усвідомив необхідність завершення війни проти України, поки не стало надто пізно.

Головні тези:

  • Стубб вважає, що просто зараз Україна знаходиться в сильній позиції.
  • Він також додав, що Європа готова до діалогу з Кремлем.

Стубб знову закликає ЄС та Росію до переговорів

Як вважає лідер Фінляндії, є дві причини, які вказують на те, що наближається момент для відновлення контактів Європи з Росією.

По-перше, позиція України зараз сильна, а позиція Росії — слабка. Можна сказати, Україна значною мірою виграє цю війну, і Росія мала б бути зацікавлена почати діалог.

Александер Стубб

Александер Стубб

Президент Фінляндії

За словами Стубба, другою причиною для відновлення цього діалогу можна вважати саме інтерес з боку Європи.

Якщо ти не сидиш за столом, тебе з'їдять на цьому столі. Тому краще підтримувати якийсь діалог. Хто його буде вести і на яких умовах — поки зарано говорити, — пояснив свою позицію політик.

Журналісти поцікавилися в Стубба, чи Європа дійсно достатньо єдина для діалогу з Росією — він відповів, що так.

За словами президента, Європейський Союз ще не був більш єдиним, ніж зараз.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Конгресі США оцінили шанс на схвалення нової допомоги для України
Україна може не отримати довгоочікувану допомогу від США
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО екстренно скликає очільників оборонних компаній
Марк Рютте
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Франція готова працювати щодо антибалістики — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про нове рішення Макрона

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?