Україна значною мірою виграє цю війну — Стубб

На переконання лідера Фінляндії Александера Стубба, час для відновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним все-таки настав. Річ у тім, що глава Кремля усвідомив необхідність завершення війни проти України, поки не стало надто пізно.

Стубб знову закликає ЄС та Росію до переговорів

Як вважає лідер Фінляндії, є дві причини, які вказують на те, що наближається момент для відновлення контактів Європи з Росією.

По-перше, позиція України зараз сильна, а позиція Росії — слабка. Можна сказати, Україна значною мірою виграє цю війну, і Росія мала б бути зацікавлена почати діалог. Александер Стубб Президент Фінляндії

За словами Стубба, другою причиною для відновлення цього діалогу можна вважати саме інтерес з боку Європи.

Якщо ти не сидиш за столом, тебе з'їдять на цьому столі. Тому краще підтримувати якийсь діалог. Хто його буде вести і на яких умовах — поки зарано говорити, — пояснив свою позицію політик. Поширити

Журналісти поцікавилися в Стубба, чи Європа дійсно достатньо єдина для діалогу з Росією — він відповів, що так.