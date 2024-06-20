Украина объявила в розыск российских олигархов Ротенбергов

Украина объявила в розыск подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенберга.

Украина объявила в розыск приближенных к Путину олигархов РФ

Согласно карточкам в базе розыска МВД Аркадия Ротенберга разыскивает Департамент стратегических расследований Нацполиции, а его сына Игоря Ротенберга просто Нацполиция.

У обоих указана дата исчезновения 17 августа 2022 года.

Ротенберг

Аркадия и Игоря Ротенбергов обвиняют в:

финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;

Легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем;

Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Отметим, что Аркадий Ротенберг считается близким другом Владимира Путина. Состоит под международными санкциями стран Запада. Его состояние оценивается в 3,5 млрд дол.

Его сын Игорь Ротенберг также является олигархом и находится под санкциями стран Запада.

РФ объявляет в розыск украинских и иностранных чиновников

Обвинение Россией украинских военнослужащих и военных должностных лиц в преступлениях не что иное, как попытка ввести российское федеральное законодательство за пределами своей юрисдикции.

Таким образом, Россия невербально указывает, что Украина не должна существовать как независимое государство. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в текущем отчете.

Министерство внутренних дел России объявило бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и экземпляра начальника Генштаба Украины Виктора Бокия в российский розыск и заочно обвинило их в военных преступлениях.