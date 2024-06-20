Україна оголосила в розшук російських олігархів Ротенбергів

Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів.

Україна оголосила у розшук наближених до Путіна олігархів РФ

Згідно з картками в базі розшуку МВС Аркадія Ротенберга розшукує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, а його сина Ігоря Ротенберга просто Нацполіція.

В обох вказана дата зникнення 17 серпня 2022 року.

Ротенберг

Аркадія та Ігоря Ротенбергів звинувачують у:

Фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

Легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом;

Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Зазначимо, що Аркадій Ротенберг важається близьким другом Володимира Путіна. Перебуває під міжнародними санкціями країн Заходу. Його статки оцінюють у 3,5 млрд дол.

Його син Ігор Ротенберг також є олігархом і також перебуває під санкціями країн Заходу.

РФ оголошує в розшук українських та іноземних посадовців

Обвинувачення Росією українських військовослужбовців і військових посадовців у злочинах є нічим іншим, як намаганням запровадити російське федеральне законодавство за межами своєї юрисдикції.

Таким чином Росія невербально вказує, що Україна не повинна існувати як незалежна держава. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило колишнього заступника міністра оборони України Петра Мехеда та екзаступника начальника Генштабу України Віктора Бокія в російський розшук і заочно звинуватило їх у військових злочинах.