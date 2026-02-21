Украина одержала важную стратегическую победу в 2025 году — Сырский

При всей тяжести ситуации в войне, 2025 год принес Украине важную стратегическую победу – к концу года Россия начала терять больше солдат, чем успевает вербовать. В этом уверен главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украина уже одержала важную стратегическую победу над РФ

По его словам, 2025 год стал первым за все время войны, когда "потери российской армии превысили уровень набора новобранцев".

Несмотря на то, что в 2025 году им удалось мобилизовать и призвать на военную службу 406 000 человек, их общие потери, включая убитых и раненых, составили около 418 000 солдат. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он отметил, что Силы обороны в настоящее время выводят из строя около 1000-1100 российских военнослужащих в день, погибшими и ранеными.

При этом Сырский отрицает, что война зашла в тупик, ссылаясь на регулярные контратаки ВСУ, в результате которых удается отбивать назад некоторые утраченные территории. Среди них город Купянск, российский Генштаб контролирующий в своих сводках, тогда как в реальности город на 97% контролируют ВСУ.

Война не зашла в тупик. Война ведется во всех областях: на суше, в воздухе, на море. Теперь невозможно говорить только о сухопутной войне. Изменение самой сущности конфликта и появление технологического оружия, такого как дроны, изменили психологию войны. Пехотник буквально на вес золота. Поделиться

Генерал констатировал "стремительный рост войны экономик и технологий", в рамках которой каждая из сторон ежедневно использует около 6-8 тысяч FPV-дронов, а также сотни разведывательных беспилотников для наведения огня и поддержания ситуационной осведомленности.

Хотя Сырский говорит об определенном балансе сил в БПЛА, он признает превосходство России в ударных средствах других типов — корректируемых авиабомбах и ракетах.

Вместе с тем главком акцентирует внимание на том, что Украина тоже наращивает нанесение ударов вглубь России. По его словам, за прошлый год удалось поразить 719 целей в российском глубоком тылу, нанеся ущерб более чем на 15 миллиардов долларов.