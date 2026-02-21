Україна отримала важливу стратегічну перемогу у 2025 році — Сирський
Україна отримала важливу стратегічну перемогу у 2025 році — Сирський

Сирський
Джерело:  Le Monde

Попри всю тяжкість ситуації у війні, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – під кінець року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж встигає вербувати. У цьому впевнений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головні тези:

  • У 2025 році Україна отримала важливу стратегічну перемогу над РФ — за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
  • Війна в Україні ведеться у всіх сферах, включаючи сушу, повітря та море, а поява технологічної зброї, такої як дрони, змінила психологію конфлікту.

Україна вже отримала важливу стратегічну перемогу над РФ — Сирський

За його словами, 2025 рік став першим за весь час війни, коли "втрати російської армії перевищили рівень набору новобранців".

Попри те, що в 2025 році їм вдалося мобілізувати і призвати на військову службу 406 000 осіб, їхні загальні втрати, включаючи вбитих і поранених, склали близько 418 000 солдатів.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він зазначив, що Сили оборони в даний час виводять з ладу близько 1000-1100 російських військовослужбовців на день, загиблими і пораненими.

При цьому Сирський заперечує, що війна зайшла в глухий кут, посилаючись на регулярні контратаки ЗСУ, в результаті яких вдається відбивати назад деякі втрачені території. Серед них місто Куп'янськ, яке російський Генштаб контролює у своїх зведеннях, тоді як в реальності місто на 97% контролюють ЗСУ.

Війна не зайшла в глухий кут. Війна ведеться у всіх сферах: на суші, в повітрі, на морі. Тепер неможливо говорити тільки про сухопутну війну. Зміна самої суті конфлікту і поява технологічної зброї, такої як дрони, змінили психологію війни. Піхотинець буквально на вагу золота.

Генерал констатував "стрімке зростання війни економік і технологій", в рамках якої кожна зі сторін щодня використовує близько 6-8 тисяч FPV-дронів, а також сотні розвідувальних безпілотників для наведення вогню і підтримки ситуаційної обізнаності.

Хоча Сирський говорить про певний баланс сил у БПЛА, він визнає перевагу Росії в ударних засобах інших типів — коригованих авіабомбах і ракетах.

Разом з тим головком акцентує на тому, що Україна теж нарощує нанесення ударів вглиб Росії. За його словами, за минулий рік вдалося вразити 719 цілей в російському глибокому тилу, завдавши збитків на понад 15 мільярдів доларів.

