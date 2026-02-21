Україна отримала важливу стратегічну перемогу у 2025 році — Сирський

Попри всю тяжкість ситуації у війні, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – під кінець року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж встигає вербувати. У цьому впевнений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Головні тези:
- У 2025 році Україна отримала важливу стратегічну перемогу над РФ — за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
- Війна в Україні ведеться у всіх сферах, включаючи сушу, повітря та море, а поява технологічної зброї, такої як дрони, змінила психологію конфлікту.
Україна вже отримала важливу стратегічну перемогу над РФ — Сирський
За його словами, 2025 рік став першим за весь час війни, коли "втрати російської армії перевищили рівень набору новобранців".
Він зазначив, що Сили оборони в даний час виводять з ладу близько 1000-1100 російських військовослужбовців на день, загиблими і пораненими.
При цьому Сирський заперечує, що війна зайшла в глухий кут, посилаючись на регулярні контратаки ЗСУ, в результаті яких вдається відбивати назад деякі втрачені території. Серед них місто Куп'янськ, яке російський Генштаб контролює у своїх зведеннях, тоді як в реальності місто на 97% контролюють ЗСУ.
Генерал констатував "стрімке зростання війни економік і технологій", в рамках якої кожна зі сторін щодня використовує близько 6-8 тисяч FPV-дронів, а також сотні розвідувальних безпілотників для наведення вогню і підтримки ситуаційної обізнаності.
Хоча Сирський говорить про певний баланс сил у БПЛА, він визнає перевагу Росії в ударних засобах інших типів — коригованих авіабомбах і ракетах.
Разом з тим головком акцентує на тому, що Україна теж нарощує нанесення ударів вглиб Росії. За його словами, за минулий рік вдалося вразити 719 цілей в російському глибокому тилу, завдавши збитків на понад 15 мільярдів доларів.
