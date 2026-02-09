Сили оборони України ліквідували 31,7 тис окупантів у січні 2026 року — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський назвав кількість ліквідованих у січні російських окупантів. Так, російська армія втратила за місяць 31,7 тис осіб.
Головні тези:
- За перший місяць 2026 року сили оборони України ліквідували 31,7 тисяч російських окупантів, що перевищує обсяги їх поповнення на 9 тисяч.
- Збройні Сили України стабілізували обстановку на фронті та успішно зупинили противника, знищуючи його особовий склад та техніку.
- У січні сили оборони виконали 48 вогневих завдань з ураження нафтогазової галузі Росії, зменшивши загальну переробку нафти в країні на 19%.
Армія РФ втратила майже 32 тис осіб у війні проти України протягом січня
Сирський зазначив, що у війні проти українців російська армія використовує своїх “перевірених” союзників — мороз і морок. Але ворогу не вдасться нас зламати.
У ході відвертої розмови проаналізували стан виконання бойових та оперативних завдань, в тому числі щодо відбиття повітряних ударів противника, комплектування і забезпечення наших військ, проведення інженерно-фортифікаційних робіт, підтримання стану правопорядку в ЗС України тощо.
У січні засобами DeepStrike було виконано 48 вогневих завдань з ураження нафтогазової галузі РФ. Унаслідок чого зменшена загальна переробка нафти в рф на 19%, або 53,4 млн тонн на рік.
Повітряні Сили завдали 80 авіаударів. Ударні БпЛА Сил оборони України здійснили більше 300 тисяч спеціальних завдань.
У результаті завданих ударів по аеродромах противника зменшилось застосування ворогом керованих авіабомб на 5%.
