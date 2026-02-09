Сили оборони України ліквідували 31,7 тис окупантів у січні 2026 року — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський назвав кількість ліквідованих у січні російських окупантів. Так, російська армія втратила за місяць 31,7 тис осіб.

Армія РФ втратила майже 32 тис осіб у війні проти України протягом січня

Сирський зазначив, що у війні проти українців російська армія використовує своїх “перевірених” союзників — мороз і морок. Але ворогу не вдасться нас зламати.

Підбили підсумки січня. Збройні Сили України стабілізовували обстановку на фронті, зупиняли противника, ефективно знищували його особовий склад та техніку. Загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис осіб, що на 9 тис перевищує обсяги його поповнення за той самий період. Таку тенденцію потрібно продовжувати і зміцнювати. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

У ході відвертої розмови проаналізували стан виконання бойових та оперативних завдань, в тому числі щодо відбиття повітряних ударів противника, комплектування і забезпечення наших військ, проведення інженерно-фортифікаційних робіт, підтримання стану правопорядку в ЗС України тощо.

У січні засобами DeepStrike було виконано 48 вогневих завдань з ураження нафтогазової галузі РФ. Унаслідок чого зменшена загальна переробка нафти в рф на 19%, або 53,4 млн тонн на рік.

Повітряні Сили завдали 80 авіаударів. Ударні БпЛА Сил оборони України здійснили більше 300 тисяч спеціальних завдань.

У результаті завданих ударів по аеродромах противника зменшилось застосування ворогом керованих авіабомб на 5%.