Силы обороны Украины ликвидировали 31,7 тыс оккупантов в январе 2026 года — Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский назвал количество ликвидированных в январе российских оккупантов. Так, российская армия потеряла за месяц 31,7 тыс. человек.

Сырский отметил, что в войне против украинцев российская армия использует своих "проверенных" союзников — мороз и мрак. Но врагу не удастся сломить нас.

Подвели итоги января. Вооруженные Силы Украины стабилизировали обстановку на фронте, останавливали противника, эффективно уничтожали его личный состав и технику. Общие потери противника в первый месяц года составили 31,7 тыс. человек, что на 9 тыс. превышает объемы его пополнения за тот же период. Такую тенденцию следует продолжать и укреплять. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

В ходе откровенного разговора проанализировали состояние выполнения боевых и оперативных задач, в том числе по отражению воздушных ударов противника, комплектованию и обеспечению наших войск, проведению инженерно-фортификационных работ, поддержанию состояния правопорядка в ВС Украины и т.д.

В январе средствами DeepStrike было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ. В результате чего уменьшена общая переработка нефти в РФ на 19%, или 53,4 млн тонн в год.

Воздушные Силы нанесли 80 авиаударов. Ударные БПЛА Сил обороны Украины осуществили более 300 тысяч специальных задач.

В результате нанесенных ударов по аэродромам противника уменьшилось применение врагом управляемых авиабомб на 5%.