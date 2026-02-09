Силы обороны Украины ликвидировали 31,7 тыс оккупантов в январе 2026 года — Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский назвал количество ликвидированных в январе российских оккупантов. Так, российская армия потеряла за месяц 31,7 тыс. человек.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно стабилизировали боевую обстановку на фронте в январе 2026 года и остановили противника.
- За месяц силами обороны было ликвидировано 31,7 тыс. российских оккупантов, что превышает объемы их пополнения на 9 тысяч.
- Силы обороны Украины эффективно применяли средства DeepStrike, осуществив 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ и снизив общую переработку нефти в стране.
Армия РФ потеряла почти 32 тыс. человек в войне против Украины в течение января
Сырский отметил, что в войне против украинцев российская армия использует своих "проверенных" союзников — мороз и мрак. Но врагу не удастся сломить нас.
В ходе откровенного разговора проанализировали состояние выполнения боевых и оперативных задач, в том числе по отражению воздушных ударов противника, комплектованию и обеспечению наших войск, проведению инженерно-фортификационных работ, поддержанию состояния правопорядка в ВС Украины и т.д.
В январе средствами DeepStrike было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ. В результате чего уменьшена общая переработка нефти в РФ на 19%, или 53,4 млн тонн в год.
Воздушные Силы нанесли 80 авиаударов. Ударные БПЛА Сил обороны Украины осуществили более 300 тысяч специальных задач.
В результате нанесенных ударов по аэродромам противника уменьшилось применение врагом управляемых авиабомб на 5%.
