Силы обороны Украины ликвидировали 31,7 тыс оккупантов в январе 2026 года — Сырский
Силы обороны Украины ликвидировали 31,7 тыс оккупантов в январе 2026 года — Сырский

Главнокомандующий ВС Украины
потери
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский назвал количество ликвидированных в январе российских оккупантов. Так, российская армия потеряла за месяц 31,7 тыс. человек.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно стабилизировали боевую обстановку на фронте в январе 2026 года и остановили противника.
  • За месяц силами обороны было ликвидировано 31,7 тыс. российских оккупантов, что превышает объемы их пополнения на 9 тысяч.
  • Силы обороны Украины эффективно применяли средства DeepStrike, осуществив 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ и снизив общую переработку нефти в стране.

Армия РФ потеряла почти 32 тыс. человек в войне против Украины в течение января

Сырский отметил, что в войне против украинцев российская армия использует своих "проверенных" союзников — мороз и мрак. Но врагу не удастся сломить нас.

Подвели итоги января. Вооруженные Силы Украины стабилизировали обстановку на фронте, останавливали противника, эффективно уничтожали его личный состав и технику. Общие потери противника в первый месяц года составили 31,7 тыс. человек, что на 9 тыс. превышает объемы его пополнения за тот же период. Такую тенденцию следует продолжать и укреплять.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

В ходе откровенного разговора проанализировали состояние выполнения боевых и оперативных задач, в том числе по отражению воздушных ударов противника, комплектованию и обеспечению наших войск, проведению инженерно-фортификационных работ, поддержанию состояния правопорядка в ВС Украины и т.д.

В январе средствами DeepStrike было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ. В результате чего уменьшена общая переработка нефти в РФ на 19%, или 53,4 млн тонн в год.

Воздушные Силы нанесли 80 авиаударов. Ударные БПЛА Сил обороны Украины осуществили более 300 тысяч специальных задач.

В результате нанесенных ударов по аэродромам противника уменьшилось применение врагом управляемых авиабомб на 5%.

Несмотря на дефицит средств поражения в январе силами ПВО было уничтожено 21,7 тыс воздушных целей и 21,6 тыс БпЛА разных типов противника.

