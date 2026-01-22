"ВСУ защищают наше единство". Сырский поздравил украинцев с Днем Соборности
Украина
"ВСУ защищают наше единство". Сырский поздравил украинцев с Днем Соборности

Александр Сырский
Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил граждан Украины с отмечаемым 22 января Днем Соборности и поблагодарил защитников. Он подчеркнул, что наше государство веками пыталось разделить и уничтожить враги, но Украина выстояла.

  • День Соборности в Украине отмечает важность единства и силы народа, выстоявшего веками против врагов.
  • Соборность для украинцев - священное понятие, объединившее народ в вере в независимость.
  • Вооруженные Силы Украины защищают и отстаивают мечту о Соборном Украинском Государстве, единственном и независимом.

Свою стойкость украинцы еще раз доказали, когда нелегитимный президент РФ Владимир Путин хотел забрать нашу независимость.

По словам генерала, День Соборности для Украины — это, прежде всего, день единства и силы.

Соборность для украинцев — священная. Нас веками пытались разделить, разорвать границы империй, заставить воевать не за свое государство. Но Украина выстояла. Ибо вера в независимость и единство жила в сердцах.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня соборность — это не только территория, а, прежде всего, общий смысл и цель. Независимо от того, где находятся украинцы, они остаются единым народом и единственным государством. Наше войско — воплощение этой соборности. В строю стоят бойцы из всех регионов, у них разный возраст и профессии, но, несмотря на разницу, всех объединяет одна цель — защита страны и ее будущего.

Этого не учел российский оккупант, который пришел в наши дома убивать и разрушать. Именно поэтому "Киев за три дня" превратился для врага в ад, а потери оккупационной армии превысили миллион двести двадцать тысяч человек.

Он поблагодарил всех, кто с оружием в руках защищает каждый метр украинской земли и вспомнил тех, кто отдал жизнь за независимость Украины.

Идея Соборного Украинского государства была мечтой многих поколений украинцев. Сегодня Вооруженные Силы Украины отстаивают и защищают мечту, которая несколько десятилетий тому назад стала реальностью. Мы единственные.

