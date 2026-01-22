"ВСУ защищают наше единство". Сырский поздравил украинцев с Днем Соборности

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил граждан Украины с отмечаемым 22 января Днем Соборности и поблагодарил защитников. Он подчеркнул, что наше государство веками пыталось разделить и уничтожить враги, но Украина выстояла.
Главные тезисы
- День Соборности в Украине отмечает важность единства и силы народа, выстоявшего веками против врагов.
- Соборность для украинцев - священное понятие, объединившее народ в вере в независимость.
- Вооруженные Силы Украины защищают и отстаивают мечту о Соборном Украинском Государстве, единственном и независимом.
Сырский поздравил украинцев с Днем Соборности
Свою стойкость украинцы еще раз доказали, когда нелегитимный президент РФ Владимир Путин хотел забрать нашу независимость.
По словам генерала, День Соборности для Украины — это, прежде всего, день единства и силы.
Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня соборность — это не только территория, а, прежде всего, общий смысл и цель. Независимо от того, где находятся украинцы, они остаются единым народом и единственным государством. Наше войско — воплощение этой соборности. В строю стоят бойцы из всех регионов, у них разный возраст и профессии, но, несмотря на разницу, всех объединяет одна цель — защита страны и ее будущего.
Этого не учел российский оккупант, который пришел в наши дома убивать и разрушать. Именно поэтому "Киев за три дня" превратился для врага в ад, а потери оккупационной армии превысили миллион двести двадцать тысяч человек.
Он поблагодарил всех, кто с оружием в руках защищает каждый метр украинской земли и вспомнил тех, кто отдал жизнь за независимость Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-