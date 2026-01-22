"ЗСУ захищають нашу єдність". Сирський привітав українців з Днем Соборності

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав громадян України з Днем Соборності, яке відзначається 22 січня, та подякував захисникам. Він наголосив, що нашу державу століттями намагалися розділити та знищити вороги, але Україна вистояла.

Сирський привітав українців з Днем Соборності

Свою стійкість українці вкотре довели, коли нелегітимний президент РФ Володимир Путін хотів забрати нашу незалежність.

За словами генерала, День Соборності для України — це передусім день єдності та сили.

Соборність для українців — священна. Нас століттями намагалися розділити, розірвати кордонами імперій, змусити воювати не за свою державу. Але Україна вистояла. Бо віра в незалежність і єдність жила в серцях. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач наголосив, що сьогодні соборність — це не лише територія, а передусім спільний сенс і мета. Незалежно від того, де перебувають українці, вони залишаються єдиним народом і єдиною державою. Наше військо є втіленням цієї соборності. У строю стоять бійці з усіх регіонів, вони мають різний вік та професії, але попри різницю, усіх об’єднує одна мета — захист країни та її майбутнього.

Цього не врахував російський окупант, який прийшов до наших домівок вбивати й руйнувати. Саме тому "Київ за три дні" перетворився для ворога на пекло, а втрати окупаційної армії перевищили мільйон двісті двадцять тисяч осіб.

Він подякував усім, хто зі зброєю в руках боронить кожен метр української землі та згадав тих, хто віддав життя за незалежність України.