"ЗСУ захищають нашу єдність". Сирський привітав українців з Днем Соборності
"ЗСУ захищають нашу єдність". Сирський привітав українців з Днем Соборності

Олександр Сирський
Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав громадян України з Днем Соборності, яке відзначається 22 січня, та подякував захисникам. Він наголосив, що нашу державу століттями намагалися розділити та знищити вороги, але Україна вистояла.

Головні тези:

  • День Соборності є важливим святом, яке шанує єдність та силу українського народу.
  • Соборність для українців — це священне поняття, яке століттями об'єднало народ у вірі в незалежність.
  • Збройні Сили України відстоюють і захищають мрію про Соборну Українську Державу, що стала реальністю.

Сирський привітав українців з Днем Соборності

Свою стійкість українці вкотре довели, коли нелегітимний президент РФ Володимир Путін хотів забрати нашу незалежність.

За словами генерала, День Соборності для України — це передусім день єдності та сили.

Соборність для українців — священна. Нас століттями намагалися розділити, розірвати кордонами імперій, змусити воювати не за свою державу. Але Україна вистояла. Бо віра в незалежність і єдність жила в серцях.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач наголосив, що сьогодні соборність — це не лише територія, а передусім спільний сенс і мета. Незалежно від того, де перебувають українці, вони залишаються єдиним народом і єдиною державою. Наше військо є втіленням цієї соборності. У строю стоять бійці з усіх регіонів, вони мають різний вік та професії, але попри різницю, усіх об’єднує одна мета — захист країни та її майбутнього.

Цього не врахував російський окупант, який прийшов до наших домівок вбивати й руйнувати. Саме тому "Київ за три дні" перетворився для ворога на пекло, а втрати окупаційної армії перевищили мільйон двісті двадцять тисяч осіб.

Він подякував усім, хто зі зброєю в руках боронить кожен метр української землі та згадав тих, хто віддав життя за незалежність України.

Ідея Соборної Української Держави була мрією багатьох поколінь українців. Сьогодні Збройні Сили України відстоюють і захищають мрію, яка кілька десятиліть тому стала реальністю. Ми єдині.

