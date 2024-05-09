Украина перезапускает ВПК на секретных подземных заводах — El Mundo

Украинский военно-промышленный комплекс в основном находится под землей, чтобы скрыть важные предприятия от российских шпионов.

Украина производит оружие на подземных заводах — El Mundo

После начала полномасштабной агрессии России на Украине начала работу сеть скрытых заводов по производству оружия. С помощью секретных подземных заводов Украина стремится избавиться от зависимости в вооружении от других стран, а также стремится стать центром производства оружия для всего Запада.

Об этом сообщает испанская газета El Mundо со ссылкой на источник в украинской вооруженной промышленности.

Согласно информации издания, за реализацию строительства такой сети производств отвечает министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

По словам собеседника, некоторые из заводов скрыты "огромными декорациями", а некоторые находятся под землей.

Источник акцентирует, что сейчас вопрос расположения заводов в секрете особенно беспокоит Киев, ведь уже были обнаружены предатели среди работников предприятий.

Сеть производств выпускает боеприпасы, все виды дронов, ракеты "Нептун", противотанковые ракеты "Стугна" и БТР "Казак". Источник также подчеркнул, что производство оружия втрое увеличилось с момента запуска в 2023 году. Поделиться

Украинское производство оружия постоянно растет — Сметанин

Почти год назад в рамках реформы украинского оборонно-промышленного комплекса Государственный концерн «Укроборонпром» был преобразован в Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность».

Об этом сообщил генеральный директор Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

Реформа открыла окно возможностей для создания в этой области совместных предприятий и, по оценкам должностного лица, будет способствовать трансферу технологий и привлечению инвестиций.

Украина существенно нарастила производство боеприпасов — это главная номенклатура, которую ожидает фронт. Предприятия не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО — 60-мм минометных мин.

Он привел пример успешного применения средств ПВО, разработанных в рамках украинско-американского проекта, известного под брендовым названием FrankenSAM. С расстояния 9 км сбит иранский дрон-камикадзе Shahed.