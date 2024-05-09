Україна перезапускає ВПК на секретних підземних заводах — El Mundo

Український військово-промисловий комплекс в основному розташований під землею, щоб сховати важливі підприємства від російських шпигунів.

Україна виробляє зброю на підземних заводах — El Mundo

Після початку повномасштабної агресії Росії в Україні розпочала роботу мережа прихованих заводів із виробництва зброї. За допомогою секретних підземних заводів Україна прагне позбутись залежності в озброєнні від інших країн, а також прагне стати центром виробництва зброї для всього Заходу.

Про це повідомляє іспанська газета El Mundо з посиланням на джерело в українській збройній промисловості.

Згідно з інформацією видання, за реалізацію будівництва такої мережі виробництв відповідає міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

За словами співрозмовника, деякі з заводів приховані "величезними декораціями", а деякі розташовані під землею.

Джерело акцентує, що наразі питання розташування заводів у секреті особливо турбує Київ, адже вже було виявлено зрадників серед працівників підприємств.

Зазначається, що мережа виробництв випускає боєприпаси, усі види дронів, ракети "Нептун", протитанкові ракети "Стугна" і БТР "Козак". Джерело також підкреслило, що виробництво зброї втричі збільшилося з моменту запуску у 2023 році. Поширити

Українське виробництво зброї постійно зростає — Сметанін

Майже рік тому в межах реформи українського оборонно-промислового комплексу Державний концерн «Укроборонпром» перетворено на Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

Про це повідомив генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.

Реформа відкрила вікно можливостей для створення у цій галузі спільних підприємств та, за оцінками посадовця, сприятиме трансферу технологій і залученню інвестицій.

Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів — це головна номенклатура, на яку очікує фронт. Підприємства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів і мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО — 60-мм мінометних мін.

Він навів приклад успішного застосування засобів ППО, розроблених в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM. З відстані 9 км збито іранський дрон-камікадзе Shahed.