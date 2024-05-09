Україна перезапускає ВПК на секретних підземних заводах — El Mundo

Український військово-промисловий комплекс в основному розташований під землею, щоб сховати важливі підприємства від російських шпигунів.
Україна виробляє зброю на підземних заводах — El Mundo
Після початку повномасштабної агресії Росії в Україні розпочала роботу мережа прихованих заводів із виробництва зброї. За допомогою секретних підземних заводів Україна прагне позбутись залежності в озброєнні від інших країн, а також прагне стати центром виробництва зброї для всього Заходу.
Про це повідомляє іспанська газета El Mundо з посиланням на джерело в українській збройній промисловості.
Згідно з інформацією видання, за реалізацію будівництва такої мережі виробництв відповідає міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
За словами співрозмовника, деякі з заводів приховані "величезними декораціями", а деякі розташовані під землею.
Джерело акцентує, що наразі питання розташування заводів у секреті особливо турбує Київ, адже вже було виявлено зрадників серед працівників підприємств.
Українське виробництво зброї постійно зростає — Сметанін
Майже рік тому в межах реформи українського оборонно-промислового комплексу Державний концерн «Укроборонпром» перетворено на Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».
Про це повідомив генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.
Реформа відкрила вікно можливостей для створення у цій галузі спільних підприємств та, за оцінками посадовця, сприятиме трансферу технологій і залученню інвестицій.
Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів — це головна номенклатура, на яку очікує фронт. Підприємства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів і мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО — 60-мм мінометних мін.
Він навів приклад успішного застосування засобів ППО, розроблених в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM. З відстані 9 км збито іранський дрон-камікадзе Shahed.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-