Украина планирует изготовить 25 тыс наземных роботов для фронта

Источник:  The Telegraph

В первой половине 2026 года Украина планирует произвести 25 тысяч наземных роботов. Техника уже выполняет рекордное количество миссий, заменяя людей в "зоне смерти".

Украина произведет 25 тыс НРК за полгода

Наземные роботизированные комплексы стали универсальным инструментом: они эвакуируют раненых, обстреливают врага и устанавливают мины.

Командиры называют их "новой кавалерией", поскольку машины в считанные минуты выполняют задачи, которые раньше стоили солдатам жизни.

Главной причиной массового внедрения роботов является спасение жизней бойцов, рассказал командир батальона НРК бригады "К-2" Александр Афанасьев. Эта бригада стала первым в мире подразделением, полностью специализирующимся на эксплуатации наземных беспилотников на линии фронта.

The Telegraph со ссылкой на данные президента Украины Владимира Зеленского отмечает, что количество сделок с участием наземных платформ стремительно растет.

В частности, были зафиксированы следующие показатели:

  • в апреле работами выполнено 10281 миссию по снабжению и эвакуации;

  • средняя интенсивность составила 343 миссии в день.

В то же время, для сравнения приводятся данные ноября прошлого года, когда этот показатель составлял лишь 2 900 миссий.

Роберт Толласт, эксперт Королевского института объединенных служб (RUSI, отметил, что такой технологический скачок меняет характер современной войны, а бои между работами становятся вопросом времени).

Развитие "армии роботов" стало вынужденным шагом из-за высокой активности русских дронов. Территория вокруг фронта превратилась в "зону смерти", где любая движущаяся цель оказывается под огнем в считанные секунды.

Раньше для логистики использовали пикапы и бронированную технику, однако их уничтожали быстрее, чем успевали заменять. Использование НРК позволяет доставлять ресурсы и удерживать позиции тогда, когда пребывание людей на участке слишком опасно.

