Україна планує виготовити 25 тис наземних роботів для фронту

У першій половині 2026 року Україна планує виготовити 25 тисяч наземних роботів. Техніка вже виконує рекордну кількість місій, замінюючи людей у "зоні смерті".

Наземні роботизовані комплекси (НРК) стали універсальним інструментом: вони евакуюють поранених, обстрілюють ворога та встановлюють міни.

Командири називають їх "новою кавалерією", оскільки машини за лічені хвилини виконують завдання, які раніше коштували солдатам життя.

Головною причиною масового впровадження роботів є порятунок життів бійців, розповів командир батальйону НРК бригади "К-2" Олександр Афанасьєв. Ця бригада стала першим у світі підрозділом, який повністю спеціалізується на експлуатації наземних безпілотників на лінії фронту.

The Telegraph з посиланням на дані президента України Володимира Зеленського зазначає, що кількість операцій за участю наземних платформ стрімко зростає.

Зокрема, було зафіксовано такі показники:

у квітні роботами виконано 10 281 місію з постачання та евакуації;

середня інтенсивність склала 343 місії на добу.

Водночас для порівняння наводяться дані листопада минулого року, коли цей показник становив лише 2 900 місій.

Роберт Толласт, експерт Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI, зазначив, що такий технологічний стрибок змінює характер сучасної війни, а бої між роботами стають питанням часу.

Розвиток "армії роботів" став вимушеним кроком через високу активність російських дронів. Територія навколо фронту перетворилася на "зону смерті", де будь-яка рухома ціль опиняється під вогнем за лічені секунди.

Раніше для логістики використовували пікапи та броньовану техніку, проте їх знищували швидше, ніж встигали замінювати. Використання НРК дозволяє доставляти ресурси та утримувати позиції тоді, коли перебування людей на ділянці є надто небезпечним.