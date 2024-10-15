Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону
Категория
Украина
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Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону

Денис Шмыгаль
Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону
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Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. Запасы газа и угля на складах должны обеспечить страну в течение зимы.

Главные тезисы

  • Украина готова к отопительному сезону, имея достаточные запасы газа и угля на складах.
  • Премьер-министр Украины подчеркнул успешную подготовку инфраструктуры и готовность жилых домов, школ и больниц к зимнему периоду.
  • Важными аспектами подготовки являются скопление ресурсов, включая газ и уголь, а также развитие децентрализованной генерации.
  • Аналитики прогнозируют, что ситуация с отключениями света зимой может сохраниться, осложняясь увеличением потребления электроэнергии.
  • Эксперты отмечают неопределенность в энергосистеме на предстоящую зиму из-за различных факторов, таких как возможность атак на энергетическую инфраструктуру.

Сколько газа и угля заготовили для отопительного сезона этой зимой

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Украина уже на пороге отопительного сезона и первое направление подготовки касается инфраструктуры.

Готовность жилых домов превышает 99%. Школы, детские сады и больницы почти полностью готовы к зимнему периоду. Более 18 тысяч котельных и 4,8 тысяч центральных тепловых пунктов готовы к подаче тепла.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Вторым ключевым направлением является скопление ресурсов. В украинских газохранилищах хранится 12,2 млрд кубометров газа, а на складах — 3,1 млн тонн угля.

Этого хватит для прохождения зимы. Все 9 энергоблоков украинских АЭС работают, — добавил Шмигаль.

Еще один важный аспект подготовки — создание децентрализованной генерации. Работают программы энергетической устойчивости по льготным кредитам, и банки уже выдали кредитов на 2 млрд гривен разным категориям заемщиков в рамках этих программ.

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, — объясняет Рябцев.

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и тому подобное, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.

По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.

Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.

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