Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. Запасы газа и угля на складах должны обеспечить страну в течение зимы.
Главные тезисы
- Украина готова к отопительному сезону, имея достаточные запасы газа и угля на складах.
- Премьер-министр Украины подчеркнул успешную подготовку инфраструктуры и готовность жилых домов, школ и больниц к зимнему периоду.
- Важными аспектами подготовки являются скопление ресурсов, включая газ и уголь, а также развитие децентрализованной генерации.
- Аналитики прогнозируют, что ситуация с отключениями света зимой может сохраниться, осложняясь увеличением потребления электроэнергии.
- Эксперты отмечают неопределенность в энергосистеме на предстоящую зиму из-за различных факторов, таких как возможность атак на энергетическую инфраструктуру.
Сколько газа и угля заготовили для отопительного сезона этой зимой
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Украина уже на пороге отопительного сезона и первое направление подготовки касается инфраструктуры.
Вторым ключевым направлением является скопление ресурсов. В украинских газохранилищах хранится 12,2 млрд кубометров газа, а на складах — 3,1 млн тонн угля.
Еще один важный аспект подготовки — создание децентрализованной генерации. Работают программы энергетической устойчивости по льготным кредитам, и банки уже выдали кредитов на 2 млрд гривен разным категориям заемщиков в рамках этих программ.
Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой
По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.
Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.
Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.
По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.
Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.
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