Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону

Денис Шмигаль
Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону

Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. Запаси газу та вугілля на складах мають забезпечити країну протягом зими.

Головні тези:

  • Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону, забезпечуючи запасами газу та вугілля.
  • Інфраструктура готова до опалювального періоду, житлові будинки, школи та лікарні підготовлені до зими.
  • Значна кількість газу та вугілля на складах гарантує прохід зими, враховуючи накопичення ресурсів.
  • Прогнози аналітиків стосовно відключень електроенергії взимку різняться: від стабільної ситуації до можливих проблем через багато невідомостей.
  • Незважаючи на підготовку, енергетичні експерти відзначають потребу уваги до енергетичної стійкості та можливих сценаріїв для майбутнього управління енергосистемою країни.

Скільки газу та вугілля заготовили для опалювального сезону цієї зими

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна вже на порозі опалювального сезону, і перший напрям підготовки стосується інфраструктури.

Готовність житлових будинків перевищує 99%. Школи, дитячі садочки та лікарні майже повністю готові до зимового періоду. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів готові до подачі тепла.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Другим ключовим напрямом є накопичення ресурсів. В українських газосховищах наразі зберігається 12,2 млрд кубометрів газу, а на складах — 3,1 млн тонн вугілля.

Цього вистачить для проходження зими. Усі 9 енергоблоків українських АЕС працюють, — додав Шмигаль.

Ще один важливий аспект підготовки — створення децентралізованої генерації. Працюють програми енергетичної стійкості з пільговими кредитами, і банки вже видали кредитів на 2 млрд гривень різним категоріям позичальників у межах цих програм.

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, — пояснює Рябцев.

Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.

Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо, — підкреслив експерт.

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.

Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.

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