Украина подписала международную декларацию о безопасном использовании ИИ

Украина подписала международную декларацию о безопасности использования искусственного интеллекта на AI Safety Summit в Великобритании.
Украина присоединилась к декларации о ИИ
Минцифры сообщает, что заместитель Министра Георгий Дубинский подписал международную декларацию по безопасности, чтобы внедрять ИИ безопасно и наравне с другими государствами.
Кроме Украины, на AI Safety Summit декларацию подписали еще 29 стран, среди которых США, Австралия и ЕС, а также Китай, Саудовская Аравия, Южная Корея.
В министерстве отмечают, что теперь ИИ будет развиваться в интересах государства, бизнеса и граждан.
Дорожная карта регулирования ИИ в Украине
Ранее в Минцифре представили документ, описывающий подход государства к регулированию искусственного интеллекта в Украине.
Документ имеет два этапа. На первом этапе, который продлится 2-3 года, предполагается, что:
Минцифры предоставит бизнес инструменты для подготовки к будущему регулированию ИИ.
Опубликует рекомендации и Белую книгу для ответов на вопрос о том, что делать прямо сейчас и чего ожидать в будущем.
У государства будет время для понимания рынка и рисков.
Осведомленность о ИИ будут распространяться и среди широкого круга украинцев.
Второй этап – принятие закона, аналогичного европейскому AI Аct.
По словам Минцифры, это позволит создать идентичные правовые режимы с ЕС в сфере ИИ, упростить сотрудничество с европейскими партнерами и привлечь инвестиции.
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