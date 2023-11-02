Украина подписала международную декларацию о безопасном использовании ИИ

Украина подписала международную декларацию о безопасности использования искусственного интеллекта на AI Safety Summit в Великобритании.

Украина присоединилась к декларации о ИИ

Минцифры сообщает, что заместитель Министра Георгий Дубинский подписал международную декларацию по безопасности, чтобы внедрять ИИ безопасно и наравне с другими государствами.

Кроме Украины, на AI Safety Summit декларацию подписали еще 29 стран, среди которых США, Австралия и ЕС, а также Китай, Саудовская Аравия, Южная Корея.

В министерстве отмечают, что теперь ИИ будет развиваться в интересах государства, бизнеса и граждан.

В декларации есть информация о всех последних исследованиях в области ИИ, о потенциальных рисках технологии, таких как потеря контроля и потенциальные негативные последствия использования. Поделиться

Дорожная карта регулирования ИИ в Украине

Ранее в Минцифре представили документ, описывающий подход государства к регулированию искусственного интеллекта в Украине.

Документ имеет два этапа. На первом этапе, который продлится 2-3 года, предполагается, что:

Минцифры предоставит бизнес инструменты для подготовки к будущему регулированию ИИ.

Опубликует рекомендации и Белую книгу для ответов на вопрос о том, что делать прямо сейчас и чего ожидать в будущем.

У государства будет время для понимания рынка и рисков.

Осведомленность о ИИ будут распространяться и среди широкого круга украинцев.

Второй этап – принятие закона, аналогичного европейскому AI Аct.

По словам Минцифры, это позволит создать идентичные правовые режимы с ЕС в сфере ИИ, упростить сотрудничество с европейскими партнерами и привлечь инвестиции.