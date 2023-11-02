Україна підписала міжнародну декларацію про безпечне використання ШІ

Україна підписала міжнародну декларацію про безпеку використання штучного інтелекту на AI Safety Summit у Великій Британії.
Україна приєдналася до декларації про ШІ
Мінцифри повідомляє, що заступник Міністра Георгій Дубинський підписав міжнародну декларацію з безпеки, щоб впроваджувати ШІ безпечно та на рівні з іншими державами.
Крім України, на AI Safety Summit декларацію підписали ще 29 країн, серед яких США, Австралія та країни ЄС, а також Китай, Саудівська Аравія, Південна Корея.
У міністерстві зазначають, що тепер ШІ розвиватиметься в інтересах держави, бізнесу й громадян.
Дорожня карта регулювання ШІ в Україні
Раніше у Мінцифри представили документ, який описує підхід держави до регулювання штучного інтелекту в Україні.
Документ має два етапи. На першому етапі, який триватиме 2-3 роки передбачається, що:
Мінцифри надасть бізнесу інструменти для підготовки до майбутнього регулювання ШІ.
Опублікує рекомендації та Білу книгу для відповідей на запитання про те, що робити просто зараз і на що очікувати в майбутньому.
Держава матиме час для розуміння ринку та ризиків.
Обізнаність про ШІ поширюватимуть і серед широкого кола українців.
Другий етап — ухвалення закону, аналогічного до європейського AI Аct.
За словами Мінцифри, це дасть змогу створити ідентичні правові режими з ЄС у сфері ШІ, спростити співпрацю з європейськими партнерами та залучити інвестиції.
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