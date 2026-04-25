Украина подписала с Азербайджаном 6 соглашений о сотрудничестве в разных сферах
25 апреля Украина подписала с Азербайджаном шесть соглашений, в частности, о безопасности и совместном производстве.

Главные тезисы

  • Зеленский сообщил о договоренностях по совместному производству и о работе украинских экспертов в Азербайджане.
  • Алиев в свою очередь отметил, что между Украиной и Азербайджаном сейчас ведется "довольно серьезное сотрудничество" и оно во время визита Зеленского "было еще раз подтверждено".

Зеленский и Алиев подписали 6 соглашений о сотрудничестве

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместного заявления перед прессой с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Мы сегодня подписали шесть документов. Деталями обязательно наши команды позже поделятся. Это разные направления. Сегодня направление номер один — это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также президент сообщил о договоренностях по совместному производству и работе украинских экспертов в Азербайджане.

Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, ко-продакшн. Это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим увеличить между нашими странами.

Зеленский заявил о "очень серьезном шаге" в виде подписания документов о совместном развитии оборонно-промышленного комплекса стран.

Он также поблагодарил Алиева за 11 пакетов поддержки в сфере энергетики и помощь эвакуированным с приграничных территорий детям, а также сообщил о договоренностях в сфере образования, в частности, обучении азербайджанских студентов в Украине.

Алиев в свою очередь отметил, что между Украиной и Азербайджаном сейчас ведется "довольно серьезное сотрудничество" и оно во время визита Зеленского "было еще раз подтверждено".

В том, что касается военно-технического сотрудничества, мы также обсуждали этот вопрос. Это также довольно широкие перспективы, как в Украине, так и в Азербайджане. Мы видим развитие военных индустрий, ОПК и мы можем посмотреть на совместное производство. Но и вообще в производстве у нас есть отличные возможности. И сегодня у нас тоже были обширные переговоры об этом.

Также президенты обсудили необходимость развития товарооборота между странами.

Он сейчас составляет более 500 миллионов долларов США, и, я думаю, будет расти и дальше. Потому что у нас есть все возможности.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана

