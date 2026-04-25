Украина подписала с Азербайджаном 6 соглашений о сотрудничестве в разных сферах

25 апреля Украина подписала с Азербайджаном шесть соглашений, в частности, о безопасности и совместном производстве.
Главные тезисы
- Зеленский сообщил о договоренностях по совместному производству и о работе украинских экспертов в Азербайджане.
- Алиев в свою очередь отметил, что между Украиной и Азербайджаном сейчас ведется "довольно серьезное сотрудничество" и оно во время визита Зеленского "было еще раз подтверждено".
Зеленский и Алиев подписали 6 соглашений о сотрудничестве
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместного заявления перед прессой с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Также президент сообщил о договоренностях по совместному производству и работе украинских экспертов в Азербайджане.
Зеленский заявил о "очень серьезном шаге" в виде подписания документов о совместном развитии оборонно-промышленного комплекса стран.
Он также поблагодарил Алиева за 11 пакетов поддержки в сфере энергетики и помощь эвакуированным с приграничных территорий детям, а также сообщил о договоренностях в сфере образования, в частности, обучении азербайджанских студентов в Украине.
Алиев в свою очередь отметил, что между Украиной и Азербайджаном сейчас ведется "довольно серьезное сотрудничество" и оно во время визита Зеленского "было еще раз подтверждено".
Также президенты обсудили необходимость развития товарооборота между странами.
