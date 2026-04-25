Україна підписала з Азербайджаном 6 угод щодо співробітництва у різних сферах

25 квітня Україна підписала з Азербайджаном шість угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво.
Головні тези:
- Зеленський повідомив про домовленості щодо спільного виробництва та про роботу українських експертів в Азербайджані.
- Алієв своєю чергою зазначив, що між Україною та Азербайджаном зараз ведеться "доволі серйозна співпраця" і вона під час візиту Зеленського "була ще раз підтверджена".
Зеленський та Алієв підписали 6 угод про співробітництво
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної заяви перед пресою з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Також президент повідомив про домовленості щодо спільного виробництва та про роботу українських експертів в Азербайджані.
Зеленський заявив про "дуже серйозний крок" у вигляді підписання документів про спільний розвиток оборонно-промислового комплексів країн.
Він також подякував Алієву за 11 пакетів підтримки в сфері енергетики та допомогу евакуйованим з прикордонних територій дітям, а також повідомив про домовленості в сфері освіти, зокрема, навчання азербайджанських студентів в Україні.
Алієв своєю чергою зазначив, що між Україною та Азербайджаном зараз ведеться "доволі серйозна співпраця" і вона під час візиту Зеленського "була ще раз підтверджена".
Також президенти обговорили необхідність розвитку товарообігу між країнами.
