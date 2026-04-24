Зеленський заявив про повернення 193 українських воїнів з полону РФ
Україна повернула ще одну групу військових у рамках нового обміну полоненими з РФ. Додому з неволі вдалося повернути 193 бійці.

Головні тези:

  • Зеленський повернув 193 українських воїнів з полону РФ у рамках нового обміну полоненими.
  • Президент зазначив, що серед звільнених є поранені військові та ті, на кого Росія завела кримінальні справи.

Зеленський заявив про новий обмін полоненими з Росією

Про новий обмін традиційно повідомив президент України Володимир Зеленський.

193 українські воїни повертаються додому в рамках обміну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, додому повертаються військові із ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Державної спецслужби транспорту.

Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є поранені.

Наші вдома

Зеленський подякував тим, хто працює задля таких обмінів. Зокрема, йдеться про воїнів, які поповнюють обмінний фонд.

Пам'ятаємо про кожного і кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі.

Наші вдома

Нагадаємо, перед цим обмін полоненими відбувся 11 квітня, напередодні Великодня, який став 72-м обмін за рахунком. Тоді додому було повернуто 175 військовослужбовців та 7 цивільних українців.

