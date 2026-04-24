Зеленський заявив про повернення 193 українських воїнів з полону РФ

Україна повернула ще одну групу військових у рамках нового обміну полоненими з РФ. Додому з неволі вдалося повернути 193 бійці.
Головні тези:
- Зеленський повернув 193 українських воїнів з полону РФ у рамках нового обміну полоненими.
- Президент зазначив, що серед звільнених є поранені військові та ті, на кого Росія завела кримінальні справи.
Зеленський заявив про новий обмін полоненими з Росією
Про новий обмін традиційно повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, додому повертаються військові із ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Державної спецслужби транспорту.
Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є поранені.
Зеленський подякував тим, хто працює задля таких обмінів. Зокрема, йдеться про воїнів, які поповнюють обмінний фонд.
Нагадаємо, перед цим обмін полоненими відбувся 11 квітня, напередодні Великодня, який став 72-м обмін за рахунком. Тоді додому було повернуто 175 військовослужбовців та 7 цивільних українців.
