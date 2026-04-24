Зеленський заявив про повернення 193 українських воїнів з полону РФ

Україна повернула ще одну групу військових у рамках нового обміну полоненими з РФ. Додому з неволі вдалося повернути 193 бійці.

Зеленський заявив про новий обмін полоненими з Росією

Про новий обмін традиційно повідомив президент України Володимир Зеленський.

193 українські воїни повертаються додому в рамках обміну. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, додому повертаються військові із ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Державної спецслужби транспорту.

Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є поранені.

Наші вдома

Зеленський подякував тим, хто працює задля таких обмінів. Зокрема, йдеться про воїнів, які поповнюють обмінний фонд.

Пам'ятаємо про кожного і кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі.

Нагадаємо, перед цим обмін полоненими відбувся 11 квітня, напередодні Великодня, який став 72-м обмін за рахунком. Тоді додому було повернуто 175 військовослужбовців та 7 цивільних українців.