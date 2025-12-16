Україна повернула ще 60 своїх громадян з Росії та ТОТ

16 грудня до України з Росії і тимчасово окупованих територій повернули ще 60 громадян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Головні тези:
- Вдалося забезпечити повернення для 56-річної жінки, яка перенесла інсульт і є маломобільною особою.
- Сьогодні мати та донька вперше за майже 4 роки побачать одна одну.
Україна працює над поверненням усіх своїх людей
Дмитро Лубінець повідомив, що у нього відбулася робоча зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також з керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії.
Вдалося досягти таких результати:
передати 2000 посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листи від рідних;
підписати документи щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та передати списки;
передати списки з числа окремої категорії громадян: важкопоранені і важкохворі;
обговорити питання повернення незаконно затриманих цивільних українців та передати списки;
обговорити питання засуджених у РФ українських військовополонених та передати список;
Ба більше, наголошується, ще 45 громадян України були повернуті на Батьківщину.
Що важливо розуміти, йдеться про осіб, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ.
