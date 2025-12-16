Україна повернула ще 60 своїх громадян з Росії та ТОТ

16 грудня до України з Росії і тимчасово окупованих територій повернули ще 60 громадян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Україна працює над поверненням усіх своїх людей

Дмитро Лубінець повідомив, що у нього відбулася робоча зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також з керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії.

Вдалося досягти таких результати:

передати 2000 посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листи від рідних;

підписати документи щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та передати списки;

передати списки з числа окремої категорії громадян: важкопоранені і важкохворі;

обговорити питання повернення незаконно затриманих цивільних українців та передати списки;

обговорити питання засуджених у РФ українських військовополонених та передати список;

Також за результатами попередньої системної роботи провели процедуру взаємного воззʼєднання сімей. На територію України з РФ та тимчасово окупованих територій повернулися 15 наших громадян, більшість з яких маломобільні. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної Ради з прав людини

Ба більше, наголошується, ще 45 громадян України були повернуті на Батьківщину.