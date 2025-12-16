Украина вернула еще 60 своих граждан из России и ВОТ

16 декабря в Украину из России и временно оккупированных территорий вернули еще 60 граждан. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украина работает над возвращением всех своих людей

Дмитрий Лубинец сообщил, что у него состоялась рабочая встреча с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, а также с руководителями миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и России.

Удалось добиться следующих результатов:

передать 2000 посылок с гуманитарной помощью для украинских военнопленных, а также письма от родных;

подписать документы о верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и передать списки;

передать списки из числа отдельной категории граждан: тяжелораненые и тяжелобольные;

обсудить вопрос о возвращении незаконно задержанных гражданских украинцев и передать списки;

обсудить вопросы осужденных в РФ украинских военнопленных и передать список;

Также по результатам предварительной системной работы была проведена процедура взаимного воссоединения семей. На территорию Украины из РФ и временно оккупированных территорий вернулось 15 наших граждан, большинство из которых маломобильные. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

Более того, указано, еще 45 граждан Украины были возвращены на Родину.