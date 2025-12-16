Украина вернула еще 60 своих граждан из России и ВОТ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще 60 своих граждан из России и ВОТ

Дмитрий Лубинец
Украина работает над возвращением всех своих людей
Read in English
Читати українською

16 декабря в Украину из России и временно оккупированных территорий вернули еще 60 граждан. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Главные тезисы

  • Удалось обеспечить возвращение для 56-летней женщины, которая перенесла инсульт и является маломобильным человеком.
  • Сегодня мать и дочь впервые за почти 4 года увидят друг друга.

Украина работает над возвращением всех своих людей

Дмитрий Лубинец сообщил, что у него состоялась рабочая встреча с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, а также с руководителями миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и России.

Удалось добиться следующих результатов:

  • передать 2000 посылок с гуманитарной помощью для украинских военнопленных, а также письма от родных;

  • подписать документы о верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и передать списки;

  • передать списки из числа отдельной категории граждан: тяжелораненые и тяжелобольные;

  • обсудить вопрос о возвращении незаконно задержанных гражданских украинцев и передать списки;

  • обсудить вопросы осужденных в РФ украинских военнопленных и передать список;

Также по результатам предварительной системной работы была проведена процедура взаимного воссоединения семей. На территорию Украины из РФ и временно оккупированных территорий вернулось 15 наших граждан, большинство из которых маломобильные.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

Более того, указано, еще 45 граждан Украины были возвращены на Родину.

Что важно понимать, речь идет о лицах, удерживаемых в пунктах временного содержания иностранцев на территории РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия предоставит Украине большое количество ракет Sidewinder
Ракеты Sidewinder для Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Приговор имперским амбициям РФ. Что изменит Берлинская декларация
Лидеры Европы меняют архитектуру безопасности континента
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России загорелся Boeing 777 с 450 людьми на борту — видео
В России горел еще один самолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?