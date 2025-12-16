Украина вернула еще 60 своих граждан из России и ВОТ

16 декабря в Украину из России и временно оккупированных территорий вернули еще 60 граждан. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Главные тезисы
- Удалось обеспечить возвращение для 56-летней женщины, которая перенесла инсульт и является маломобильным человеком.
- Сегодня мать и дочь впервые за почти 4 года увидят друг друга.
Украина работает над возвращением всех своих людей
Дмитрий Лубинец сообщил, что у него состоялась рабочая встреча с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, а также с руководителями миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и России.
Удалось добиться следующих результатов:
передать 2000 посылок с гуманитарной помощью для украинских военнопленных, а также письма от родных;
подписать документы о верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и передать списки;
передать списки из числа отдельной категории граждан: тяжелораненые и тяжелобольные;
обсудить вопрос о возвращении незаконно задержанных гражданских украинцев и передать списки;
обсудить вопросы осужденных в РФ украинских военнопленных и передать список;
Более того, указано, еще 45 граждан Украины были возвращены на Родину.
Что важно понимать, речь идет о лицах, удерживаемых в пунктах временного содержания иностранцев на территории РФ.
