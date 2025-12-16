В России загорелся Boeing 777 с 450 людьми на борту — видео

Утром 16 декабря самолет Boeing 777, принадлежащий российской авиакомпании Nordwind Airlines, прервал взлет из-за возгорания двигателя. Что важно понимать, это уже второй подобный инцидент за последний месяц.

В России горел еще один самолет

Как удалось узнать российским оппозиционным СМИ, экипаж вынужден был остановить процесс взлета в последний момент. Было принято решение предпринять экстренное торможение.

Самолет остановился в пределах взлетно-посадочной полосы.

Что важно понимать, в этот момент на борту находились 432 пассажира и 21 член экипажа — жертв и пострадавших нет.

Как утверждают очевидцы, они услышали "сильный хлопок", а в правом двигателе возникла "яркая вспышка".

С заявлением по этому поводу выступила пресс-служба Nordwind.

Там подчеркнули, что взлет был прерван из-за "технической неисправности".

Российские оппозиционные СМИ обращают внимание на то, что это уже второй с начала месяца инцидент с возгоранием двигателя у самолета российской авиакомпании во время рейса.

Как уже упоминалось ранее, 3 декабря на экстренную посадку зашел Boeing 777 перевозчика Red Wings, который следовал из Москвы в Пхукет.