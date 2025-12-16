У Росії загорівся Boeing 777 з 450 людьми на борту — відео
У Росії загорівся Boeing 777 з 450 людьми на борту — відео

У Росії горів ще один літак
Вранці 16 грудня, літак Boeing 777, який належить російської авіакомпанії Nordwind Airlines, перервав зліт через займання двигуна. Що важливо розуміти, це вже другий такий інцидент за останній місяць.

Головні тези:

  • Екіпаж перервав зліт в останній момент.
  • Ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав.

У Росії горів ще один літак

Як вдалося дізнатися російським опозиційним ЗМІ, екіпаж змушений був зупинити процес зльоту в останній момент. Було ухвалене рішення вдатися до екстреного гальмування.

Літак зупинився в межах злітно-посадкової смуги.

Що важливо розуміти, в цей момент на борту знаходилися 432 пасажири та 21 член екіпажу — жертв та постраждалих немає.

Як стверджують очевидці, вони почули "‎сильний хлопок", а в правому двигуні виник "‎яскравий спалах"‎.

З заявою з цього приводу виступила пресслужба Nordwind.

Там наголосили, що зліт було перервано через "‎технічну несправність"‎.

Російські опозиційні ЗМІ звертають увагу на те, що це вже другий з початку місяця інцидент із загорянням двигуна у літака російської авіакомпанії під час рейсу.

Як уже згадувалося раніше, 3 грудня запросив екстрену посадку Boeing 777 перевізника Red Wings, що прямував з Москви в Пхукет.

На борту літака перебувало понад 400 пасажирів.

