Вранці 16 грудня, літак Boeing 777, який належить російської авіакомпанії Nordwind Airlines, перервав зліт через займання двигуна. Що важливо розуміти, це вже другий такий інцидент за останній місяць.

У Росії горів ще один літак

Як вдалося дізнатися російським опозиційним ЗМІ, екіпаж змушений був зупинити процес зльоту в останній момент. Було ухвалене рішення вдатися до екстреного гальмування.

Літак зупинився в межах злітно-посадкової смуги.

Що важливо розуміти, в цей момент на борту знаходилися 432 пасажири та 21 член екіпажу — жертв та постраждалих немає.

Як стверджують очевидці, вони почули "‎сильний хлопок", а в правому двигуні виник "‎яскравий спалах"‎.

З заявою з цього приводу виступила пресслужба Nordwind.

Там наголосили, що зліт було перервано через "‎технічну несправність"‎.

Російські опозиційні ЗМІ звертають увагу на те, що це вже другий з початку місяця інцидент із загорянням двигуна у літака російської авіакомпанії під час рейсу.

Як уже згадувалося раніше, 3 грудня запросив екстрену посадку Boeing 777 перевізника Red Wings, що прямував з Москви в Пхукет.