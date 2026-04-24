Зеленский заявил о возвращении 193 украинских воинов из плена РФ

Украина вернула еще одну группу военных в рамках нового обмена пленными с РФ. Домой из неволи удалось вернуть 193 бойца.

  • Владимир Зеленский объявил о возвращении 193 украинских воинов из плена РФ в рамках нового обмена пленными.
  • Среди освобожденных военных есть раненые и те, на кого Россия завела уголовные дела.

Зеленский заявил о новом обмене пленными с Россией

Об новом обмене традиционно сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

193 украинских воина возвращаются домой в рамках обмена.

По его словам, домой возвращаются военные из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Государственной спецслужбы транспорта.

Защищали Украину по разным направлениям. Среди них есть те, на кого Россия возбудила уголовные дела, ранены.

Зеленский поблагодарил тех, кто работает для таких обменов. В частности, речь идет о воинах, пополняющих обменный фонд.

Помним о каждом и каждом и ежедневно продолжаем работу над возвращением наших людей домой из российской неволи.

Напомним, перед этим обмен пленными состоялся 11 апреля, накануне Пасхи, которая стала 72-м обмен по счету. Тогда домой было возвращено 175 военнослужащих и семь гражданских украинцев.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула еще 60 своих граждан из России и ВОТ
Дмитрий Лубинец
Украина работает над возвращением всех своих людей
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула из России 157 пленных — Зеленский
Владимир Зеленский
обмен
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 200 военных из российского плена — первые фото
Владимир Зеленский
обмен

