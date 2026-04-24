Зеленский заявил о возвращении 193 украинских воинов из плена РФ

Украина вернула еще одну группу военных в рамках нового обмена пленными с РФ. Домой из неволи удалось вернуть 193 бойца.

Зеленский заявил о новом обмене пленными с Россией

Об новом обмене традиционно сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

193 украинских воина возвращаются домой в рамках обмена. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, домой возвращаются военные из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Государственной спецслужбы транспорта.

Защищали Украину по разным направлениям. Среди них есть те, на кого Россия возбудила уголовные дела, ранены.

Зеленский поблагодарил тех, кто работает для таких обменов. В частности, речь идет о воинах, пополняющих обменный фонд.

Помним о каждом и каждом и ежедневно продолжаем работу над возвращением наших людей домой из российской неволи.

Напомним, перед этим обмен пленными состоялся 11 апреля, накануне Пасхи, которая стала 72-м обмен по счету. Тогда домой было возвращено 175 военнослужащих и семь гражданских украинцев.