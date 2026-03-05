Украина вернула 200 военных из российского плена — первые фото

Каждый раз, когда наши дома, это доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждого. Никого не забываем. Привлекаем посредников. Я благодарен всем, кто помогает Украине. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку в реализации этого обмена. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой — это результат силы украинских защитников.