Украина вернула 200 военных из российского плена — первые фото

5 марта Украина освободили из российского плена 200 военнослужащих ВСУ,
Главные тезисы
- 200 украинских военнослужащих были освобождены из российского плена, в том числе сержанты, офицеры и защитники Мариуполя.
- Освобожденные прошли медицинское освидетельствование и получат помощь по физической и психологической реабилитации.
200 украинских военнопленных вернулись на Родину
Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, пробывшие в плену почти 4 года.
Освобожденные из плена пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.
Сегодняшняя мера является реализацией договоренностей об обмене пленными, достигнутыми на трехсторонних переговорах в Женеве.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это первый этап обмена согласно договоренностям в Женеве.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-