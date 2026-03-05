Украина вернула 200 военных из российского плена — первые фото
Украина вернула 200 военных из российского плена — первые фото

Read in English
Читати українською

5 марта Украина освободили из российского плена 200 военнослужащих ВСУ,

Главные тезисы

  • 200 украинских военнослужащих были освобождены из российского плена, в том числе сержанты, офицеры и защитники Мариуполя.
  • Освобожденные прошли медицинское освидетельствование и получат помощь по физической и психологической реабилитации.

200 украинских военнопленных вернулись на Родину

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, пробывшие в плену почти 4 года.

Наши дома

Уволенные военнослужащие защищали страну на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить и офицеров.

Освобожденные из плена пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.

Наши дома

Сегодняшняя мера является реализацией договоренностей об обмене пленными, достигнутыми на трехсторонних переговорах в Женеве.

Наши дома

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это первый этап обмена согласно договоренностям в Женеве.

Каждый раз, когда наши дома, это доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждого. Никого не забываем. Привлекаем посредников. Я благодарен всем, кто помогает Украине. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку в реализации этого обмена. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой — это результат силы украинских защитников.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

