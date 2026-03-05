Україна повернула 200 військових з російського полону — перші світлини
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула 200 військових з російського полону — перші світлини

Володимир Зеленський
Україна повернула 200 військових з російського полону — перші світлини
Read in English

5 березня Україна звільнили з російського полону 200 військовослужбовцв ЗСУ,

Головні тези:

  • 200 українських військовослужбовців було звільнено з російського полону, серед них є військовослужбовці, сержанти та офіцери.
  • Звільнені військовополонені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках.

200 українських військовополонених повернулися на Батьківщину

Серед визволених є Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.

Наші вдома

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити і офіцерів.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Наші вдома

Сьогоднішній захід є реалізацією домовленостей про обмін полоненими, досягнутими на тристоронніх перемовинах у Женеві.

Наші вдома

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це перший етап обміну згідно з домовленостями у Женеві.

Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Дякую Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну. Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому — це результат сили українських захисників.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула з російського полону 84 громадян — перші фото
Володимир Зеленський
обмін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула ще 60 своїх громадян з Росії та ТОТ
Дмитро Лубінець
Лубінець
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула з Росії 157 полонених — Зеленський
Володимир Зеленський
обмін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?