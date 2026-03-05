Україна повернула 200 військових з російського полону — перші світлини

5 березня Україна звільнили з російського полону 200 військовослужбовцв ЗСУ,
Головні тези:
- 200 українських військовослужбовців було звільнено з російського полону, серед них є військовослужбовці, сержанти та офіцери.
- Звільнені військовополонені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках.
200 українських військовополонених повернулися на Батьківщину
Серед визволених є Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.
Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.
Сьогоднішній захід є реалізацією домовленостей про обмін полоненими, досягнутими на тристоронніх перемовинах у Женеві.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це перший етап обміну згідно з домовленостями у Женеві.
