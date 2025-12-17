Украина подписала с Германией новые оборонные договоренности на сумму свыше 1,2 млрд евро

Министр обороны Денис Шмигаль сообщил о подписании ряда важных договоренностей с немецкими партнерами в объеме более 1,2 млрд евро.
Украина и Германия подписали новые оборонные контракты
Договоренности предусматривают, в частности, долгосрочные поставки запасных частей в украинские системы Patriot. Это позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать существующие комплексы.
Также предусмотрена закупка украинских БПЛА на сумму 200 млн. евро и артиллерийский проект на производство 200 единиц САУ Богдана на новом шасси Zetros общей стоимостью 750 млн. евро.
Кроме того, будет реализовано совместное производство украинских БПЛА "Линза" в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой компании Quantum Systems. Эти БПЛА обеспечат масштабирование тактической разведки.
Вдобавок заключены контракты на бесперебойную поставку новейших средств РЭБ на тактическом уровне.
По словам Шмыгаля, благодаря договоренностям президента Владимира Зеленского и канцлера Фридриха Мерца в следующем году Германия обязалась выделить в поддержку Украины 11,5 млрд. евро.
Напомним, Писториус на "Рамштайне" объявил о намерениях передать Украине ракеты Sidewinder для усиления противовоздушной обороны.
