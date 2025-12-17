Україна підписала з Німеччиною нові оборонні домовленості на суму понад 1,2 млрд євро

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про підписання низки важливих домовленостей з німецькими партнерами обсягом понад 1,2 млрд євро.

Україна та Німеччина підписали нові оборонні контракти

Домовленості передбачають, зокрема, довготермінове постачання запасних частин до українських систем Patriot. Це дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси.

Також передбачено закупівлю українських БпЛА на суму 200 млн євро і артилерійський проєкт на виробництво 200 одиниць САУ Богдана на новому шасі Zetros загальною вартістю 750 млн євро.

Крім того, буде реалізовано спільне виробництво українських БпЛА "Лінза" у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems. Ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки.

На додачу укладені контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.

За словами Шмигаля, завдяки домовленостям президента Володимира Зеленського та канцлера Фрідріха Мерца у наступному році Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро.

Вдячний міністру оборони Борису Пісторіусу за оголошення цієї важливої підтримки під час "Рамштайну". Особливо цінуємо передачу двох обіцяних систем Patriot та 9-ї IRIS-T. Це допоможе захистити українські міста та посилює європейську безпеку. Денс Шмигаль Міністр оборони України

Нагадаємо, Пісторіус на "Рамштайні" оголосив про наміри передати Україні ракети Sidewinder для посилення протиповітряної оборони.