Україна підписала з Німеччиною нові оборонні домовленості на суму понад 1,2 млрд євро

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про підписання низки важливих домовленостей з німецькими партнерами обсягом понад 1,2 млрд євро.
Головні тези:
- Україна та Німеччина підписали нові оборонні контракти на суму понад 1,2 млрд євро.
- Домовленості включають постачання запасних частин до систем Patriot та закупівлю українських БпЛА для масштабування тактичної розвідки.
- Планується виробництво 200 одиниць артилерійських систем з новим шасі Zetros та спільне виробництво українських БпЛА з німецькою компанією Quantum Systems.
Україна та Німеччина підписали нові оборонні контракти
Домовленості передбачають, зокрема, довготермінове постачання запасних частин до українських систем Patriot. Це дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси.
Також передбачено закупівлю українських БпЛА на суму 200 млн євро і артилерійський проєкт на виробництво 200 одиниць САУ Богдана на новому шасі Zetros загальною вартістю 750 млн євро.
Крім того, буде реалізовано спільне виробництво українських БпЛА "Лінза" у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems. Ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки.
На додачу укладені контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.
За словами Шмигаля, завдяки домовленостям президента Володимира Зеленського та канцлера Фрідріха Мерца у наступному році Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро.
Нагадаємо, Пісторіус на "Рамштайні" оголосив про наміри передати Україні ракети Sidewinder для посилення протиповітряної оборони.
