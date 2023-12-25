Украина получила 1,34 млрд долл от Всемирного банка. Куда направят средства
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Украина получила 1,34 млрд долл от Всемирного банка. Куда направят средства

Деньги
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Украина получила шестое дополнительное финансирование на частичную компенсацию расходов госбюджета. Средства, в частности, направят на пенсионные выплаты и выплаты работникам ГСЧС.

Всемирный банк выделил Украине очередную международную помощь

Как отмечается, финансирование состоит из займа Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.

Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую:

  • 190 млн долларов – от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF);

  • 50 млн долларов – от правительства Соединенных Штатов Америки;

  • 20 млн долларов – от правительства Швейцарии.

Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам ГСЧС.

Что известно о 50 млрд евро для Украины

Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 миллиардов евро для покрытия расходов на следующие 4 года, часть из которых уйдет на финансовую поддержку Украины в 50 миллиардов евро.

3 октября Европарламент поддержал инициативу, которая предусматривает создание Украинского фонда – нового финансового инструмента для Украины объемом до 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

30 ноября европейский комиссар по бюджету Йоханнес Ган рассказал, что ЕС согласовал пакет финпомощи для Украины на 50 миллиардов евро.

1 февраля 2024 состоится специальный саммит Еврокомиссии, на котором будут обсуждать выделение для Украины 50 млрд евро на 4 года в рамках программы Ukraine Facility.

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