Україна отримала 1,34 млрд дол від Світового банку. Куди спрямують кошти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримала 1,34 млрд дол від Світового банку. Куди спрямують кошти

Гроші
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Україна отримала шосте додаткове фінансування на часткову компенсацію видатків держбюджету. Кошти зокрема спрямують на пенсійні виплати та виплати працівникам ДСНС.

Світовий банк виділив Україні чергову міжнародну допомогу

Як зазначаєтья, фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову:

  • 190 млн доларів - від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);

  • 50 млн доларів - від уряду Сполучених Штатів Америки;

  • 20 млн доларів - від уряду Швейцарії.

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам ДСНС.

Що відомо про 50 млрд євро для України

Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 мільярдів євро для покриття витрат на наступні 4 роки, частина з яких піде на фінансову підтримку України у 50 мільярдів євро.

3 жовтня Європарламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Українського фонду — нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 млрд євро на період від 2024 по 2027 рік.

30 листопада європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган розповів, що ЄС узгодив пакет фіндопомоги для України на 50 мільярдів євро.

1 лютого 2024 року відбудеться спеціальний саміт Єврокомісії, на якому будуть обговорювати виділення для України 50 млрд євро на 4 роки в межах програми Ukraine Facility.

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