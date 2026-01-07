Украина получила 20 лицензий на Зимнюю Олимпиаду-2026
Украина получила 20 лицензий на Зимнюю Олимпиаду-2026

Министерство молодежи и спорта Украины
Олимпиада
За месяц до старта Зимней Олимпиады украинцы уже получили 20 лицензий в пяти видах спорта.

Главные тезисы

  • Украина получила 20 лицензий на Зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии.
  • Спортсмены из Украины готовы выступить в пяти видах спорта на Олимпийских играх: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, шорт-трек, фигурное катание.

Украина уже получила 20 лицензий на зимнюю олимпиаду в Италии

Как отмечает Министерство молодежи и спорта Украины, болеть украинских спортсменов на XXV зимних Олимпийских играх можно будет с 6 по 22 февраля.

Сразу два итальянских города станут хозяевами Белой Олимпиады — Милан и Кортина-д'Ампеццо. Более 3500 атлетов будут соревноваться по 16 видам спорта и разыграют 116 комплектов наград. Ски-альпинизм дебютирует в олимпийской программе на Играх-2026 в Италии.

В Министерстве отметили, что украинцы уже получили 20 лицензий в пяти видах спорта:

  • биатлон — 10,

  • лыжные гонки — 5,

  • горнолыжный спорт — 2,

  • шорт-трек — 2,

  • фигурное катание — 1.

Олимпийская квалификация продлится до 18 января. Так что желаем успеха нашим спортсменам в их борьбе за билеты на главные старты четырехлетия!

