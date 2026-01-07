За месяц до старта Зимней Олимпиады украинцы уже получили 20 лицензий в пяти видах спорта.
Главные тезисы
- Украина получила 20 лицензий на Зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии.
- Спортсмены из Украины готовы выступить в пяти видах спорта на Олимпийских играх: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, шорт-трек, фигурное катание.
Украина уже получила 20 лицензий на зимнюю олимпиаду в Италии
Как отмечает Министерство молодежи и спорта Украины, болеть украинских спортсменов на XXV зимних Олимпийских играх можно будет с 6 по 22 февраля.
Сразу два итальянских города станут хозяевами Белой Олимпиады — Милан и Кортина-д'Ампеццо. Более 3500 атлетов будут соревноваться по 16 видам спорта и разыграют 116 комплектов наград. Ски-альпинизм дебютирует в олимпийской программе на Играх-2026 в Италии.
В Министерстве отметили, что украинцы уже получили 20 лицензий в пяти видах спорта:
биатлон — 10,
лыжные гонки — 5,
горнолыжный спорт — 2,
шорт-трек — 2,
фигурное катание — 1.
