Україна отримала 20 ліцензій на Зимову Олімпіаду-2026
Україна отримала 20 ліцензій на Зимову Олімпіаду-2026

За місяць до старту Зимової Олімпіади українці вже здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту.

Головні тези:

  • Україна отримала 20 ліцензій на Зимову Олімпіаду-2026 в Італії.
  • Українські спортсмени вже здобули ліцензії у п'яти видах спорту: біатлон, лижні гонки, гірськолижний спорт, шорт-трек та фігурне катання.
  • Змагання на Зимовій Олімпіаді пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, де збореться понад 3500 атлетів у 16 видах спорту.

Україна вже здобула 20 ліцензій на Зимову Олімпіаду в Італії

Як зазначає Міністерство молоді та спорту України, вболівати за українських спортсменів на XXV зимових Олімпійських іграх можна буде з 6 по 22 лютого.

Одразу два італійські міста стануть господарями Білої Олімпіади — Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород. Скі-альпінізм дебютує в олімпійській програмі на Іграх-2026 в Італії.

У Міністерстві зауважили, що українці вже здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту:

  • біатлон — 10,

  • лижні гонки — 5,

  • гірськолижний спорт — 2,

  • шорт-трек — 2,

  • фігурне катання — 1.

Олімпійська кваліфікація триватиме до 18 січня. Тож бажаємо успіху нашим спортсменам у їхній боротьбі за квитки на головні старти чотириріччя!

