Україна отримала 20 ліцензій на Зимову Олімпіаду-2026

За місяць до старту Зимової Олімпіади українці вже здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту.

Україна вже здобула 20 ліцензій на Зимову Олімпіаду в Італії

Як зазначає Міністерство молоді та спорту України, вболівати за українських спортсменів на XXV зимових Олімпійських іграх можна буде з 6 по 22 лютого.

Одразу два італійські міста стануть господарями Білої Олімпіади — Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород. Скі-альпінізм дебютує в олімпійській програмі на Іграх-2026 в Італії.

У Міністерстві зауважили, що українці вже здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту:

біатлон — 10,

лижні гонки — 5,

гірськолижний спорт — 2,

шорт-трек — 2,

фігурне катання — 1.