За місяць до старту Зимової Олімпіади українці вже здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту.
Головні тези:
- Україна отримала 20 ліцензій на Зимову Олімпіаду-2026 в Італії.
- Українські спортсмени вже здобули ліцензії у п'яти видах спорту: біатлон, лижні гонки, гірськолижний спорт, шорт-трек та фігурне катання.
- Змагання на Зимовій Олімпіаді пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, де збореться понад 3500 атлетів у 16 видах спорту.
Україна вже здобула 20 ліцензій на Зимову Олімпіаду в Італії
Як зазначає Міністерство молоді та спорту України, вболівати за українських спортсменів на XXV зимових Олімпійських іграх можна буде з 6 по 22 лютого.
Одразу два італійські міста стануть господарями Білої Олімпіади — Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород. Скі-альпінізм дебютує в олімпійській програмі на Іграх-2026 в Італії.
У Міністерстві зауважили, що українці вже здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту:
біатлон — 10,
лижні гонки — 5,
гірськолижний спорт — 2,
шорт-трек — 2,
фігурне катання — 1.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-