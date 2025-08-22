Украина получила от ЕС новую финансовую помощь по двум программам
Экономика
Экономика
Дата публикации

Украина получила от ЕС новую финансовую помощь по двум программам

Юлия Свириденко
ЕС
Читати українською

Украина 22 августа получила от Европейского Союза новый транш финансовой помощи по двум программам. Миллиард евро Киеву предоставили через ERA Loans, еще 3,05 млрд евро – в рамках Ukraine Facility.

Главные тезисы

  • Украина получила новый транш финансовой помощи от Европейского Союза в размере 4,05 млрд евро через ERA Loans и Ukraine Facility.
  • Эта финансовая помощь способствует укреплению государственного бюджета и ускоряет процесс восстановления Украины.
  • Национальный банк Украины предвидит рекордные объемы внешней финансовой помощи в 2021 году, что благоприятно отразится на развитии страны.

Украина получила от ЕС 4,05 млрд евро помощи

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в целом Украина получила от партнеров 4,05 млрд евро, из которых:

  • один миллиард евро в рамках ERA Loans, финансирование по доходам от замороженных активов России;

  • 3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции.

Эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления. Спасибо европейским партнерам. Вместе мы уверенно двигаемся к будущему Украины в сильной и объединенной Европе.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Отметим, Национальный банк Украины ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долл.), прежде всего, благодаря более быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.

Однако в 2026 году объем сократится до 17 млрд долларов.

