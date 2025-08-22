Украина получила от ЕС новую финансовую помощь по двум программам

Украина 22 августа получила от Европейского Союза новый транш финансовой помощи по двум программам. Миллиард евро Киеву предоставили через ERA Loans, еще 3,05 млрд евро – в рамках Ukraine Facility.
Украина получила от ЕС 4,05 млрд евро помощи
Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, в целом Украина получила от партнеров 4,05 млрд евро, из которых:
один миллиард евро в рамках ERA Loans, финансирование по доходам от замороженных активов России;
3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции.
Отметим, Национальный банк Украины ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долл.), прежде всего, благодаря более быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.
Однако в 2026 году объем сократится до 17 млрд долларов.
