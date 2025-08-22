Україна отримала від ЄС нову фінансову допомогу за двома програмами

Україна 22 серпня отримала від Європейського Союзу новий транш фінансової допомоги за двома програмами. Мільярд євро Києву надали через ERA Loans, ще 3,05 млрд євро — у рамках Ukraine Facility.

Україна отримала від ЄС 4,05 млрд євро допомоги

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, загалом Україна отримала від партнерів 4,05 млрд євро, з яких:

один мільярд євро в рамках ERA Loans, фінансування з прибутків від заморожених активів Росії;

3,05 мільярда євро у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови. Дякую європейським партнерам. Разом ми впевнено рухаємось до майбутнього України у сильній та об’єднаній Європі. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

Зазначимо, Національний банк України очікує, що цього року Україна отримає рекордні обсяги зовнішньої фінансової допомоги (близько 55 млрд дол) насамперед завдяки швидшому перерахуванню траншів у межах програми ERA Loans.