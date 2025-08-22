Україна отримала від ЄС нову фінансову допомогу за двома програмами
Україна отримала від ЄС нову фінансову допомогу за двома програмами

Юлія Свириденко
ЄС

Україна 22 серпня отримала від Європейського Союзу новий транш фінансової допомоги за двома програмами. Мільярд євро Києву надали через ERA Loans, ще 3,05 млрд євро — у рамках Ukraine Facility.

Головні тези:

  • Україна отримала від ЄС 4,05 млрд євро фінансової допомоги через ERA Loans та Ukraine Facility.
  • Ця допомога сприяє зміцненню державного бюджету України та процесу відбудови.
  • Національний банк України передбачає отримання рекордних обсягів зовнішньої фінансової допомоги в цьому році, що сприятиме швидшому розвитку країни.

Україна отримала від ЄС 4,05 млрд євро допомоги

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, загалом Україна отримала від партнерів 4,05 млрд євро, з яких:

  • один мільярд євро в рамках ERA Loans, фінансування з прибутків від заморожених активів Росії;

  • 3,05 мільярда євро у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови. Дякую європейським партнерам. Разом ми впевнено рухаємось до майбутнього України у сильній та об’єднаній Європі.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

Зазначимо, Національний банк України очікує, що цього року Україна отримає рекордні обсяги зовнішньої фінансової допомоги (близько 55 млрд дол) насамперед завдяки швидшому перерахуванню траншів у межах програми ERA Loans.

Однак у 2026 році обсяг скоротиться до 17 млрд дол.

