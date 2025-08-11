ЄС направить Україні 1,5 млрд євро прибутків від заморожених активів РФ

Європейський Союз отримав третій трансфер надзвичайних доходів з заморожених активів Центрального банку Росії у розмірі 1,6 млрд євро, 95% – понад 1,5 млрд – з якого буде направлено на виплату кредитів Україною.

Україна отримає новий транш від ЄС з заморожених активів РФ

Третій транш надзвичайних доходів від заморожених активів ЄС буде направлений на підтримку України.

Третій трансфер у розмірі 1,6 млрд євро надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії став доступним на підтримку України. Поширити

Зокрема, минулої п’ятниці Європейський Союз отримав 1,6 млрд євро так званих надзвичайних прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії, які зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів ЄС.

Перший подібний трансфер відбувся у липні 2024 року, а другий — у квітні 2025 року.

Третій трансфер охоплює доходи, накопичені протягом першої половини 2025 року, — повідомили європосадовці.

90% перших двох траншів були використані для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% — через інструмент Ukraine Facility. Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде спрямовано на підтримку України через механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM), а 5% — через EPF. Механізм ULCM надає безповоротну підтримку для допомоги Україні у погашенні позики макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів.