ЕС направит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ
ЕС направит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

ЕС
Европейский Союз получил третий трансфер чрезвычайных доходов по замороженным активам Центрального банка России в размере 1,6 млрд евро, 95% – более 1,5 млрд – из которого будет направлено на выплату кредитов Украиной.

Главные тезисы

  • Украина получит 1,5 млрд евро от Европейского Союза за счет замороженных активов Центрального банка России.
  • 95% поступлений будет направлено на поддержку Украины через механизм кредитного сотрудничества с Украиной.
  • Европейский фонд мира и механизм ULCM оказывают поддержку Украине в погашении кредитов и макрофинансовой помощи от ЕС.

Украина получит новый транш от ЕС по замороженным активам РФ

Третий транш чрезвычайных доходов от замороженных активов ЕС будет направлен в поддержку Украины.

Третий трансфер в размере 1,6 млрд евро поступлений от замороженных активов Центрального банка России стал доступен в поддержку Украины.

В частности, в прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 млрд евро так называемых чрезвычайных доходов от замороженных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС.

Первый подобный трансфер состоялся в июле 2024, а второй — в апреле 2025 года.

Третий трансфер охватывает доходы, накопленные в течение первой половины 2025 года, — сообщили еврочиновники.

90% первых двух траншей были использованы для поддержки Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% — через инструмент Ukraine Facility. Начиная с третьего транша, 95% поступлений будет направлено на поддержку Украины через механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5% — через EPF. Механизм ULCM оказывает безвозвратную поддержку для помощи Украине в погашении кредита макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредитов от двусторонних кредиторов.

Чрезвычайные доходы поступают из активов, замороженных в рамках санкций ЕС, введенных в ответ на агрессию России против Украины. Хотя сами активы остаются заблокированными, проценты на денежные остатки могут использоваться для поддержки Украины.

