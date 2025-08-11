ЕС направит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Европейский Союз получил третий трансфер чрезвычайных доходов по замороженным активам Центрального банка России в размере 1,6 млрд евро, 95% – более 1,5 млрд – из которого будет направлено на выплату кредитов Украиной.

Третий трансфер в размере 1,6 млрд евро поступлений от замороженных активов Центрального банка России стал доступен в поддержку Украины.

В частности, в прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 млрд евро так называемых чрезвычайных доходов от замороженных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС.

Первый подобный трансфер состоялся в июле 2024, а второй — в апреле 2025 года.

Третий трансфер охватывает доходы, накопленные в течение первой половины 2025 года, — сообщили еврочиновники.

90% первых двух траншей были использованы для поддержки Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% — через инструмент Ukraine Facility. Начиная с третьего транша, 95% поступлений будет направлено на поддержку Украины через механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5% — через EPF. Механизм ULCM оказывает безвозвратную поддержку для помощи Украине в погашении кредита макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредитов от двусторонних кредиторов.