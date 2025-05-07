Украина получила от Германии новый пакет военной помощи — что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи — что туда вошло

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Источник:  Правительство Германии

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы и ракеты, стрелковое оружие, средства разминирования и прочее.

Главные тезисы

  • Украина получила от Германии новый пакет военной помощи, включающий боеприпасы, ракеты, стрелковое оружие и средства разминирования.
  • Список переданной техники включает транспортные средства с защитой мин, артиллерийские боеприпасы, разведывательные беспилотники и другие важные материалы.

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

Список переданной техники и материалов был обновлен в день сотворения нового германского правительства.

В списке, в частности, 66 транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP), 4 транспортных средства кинетической защиты, 3 колесных гаубицы Zuzana-2 (проект, финансируемый совместно с Данией и Норвегией).

Также передано:

  • ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM;

  • боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD-2,

  • почти 40 тысяч патронов для САУ GEPARD,

  • 27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

  • 1 тысяча артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра.

Кроме того, 70 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями; 150 вооруженных беспилотников HF-1; 20 беспилотных наземных аппаратов.

В Украину доставлено еще:

  • 6 машин Bergepanzer-2 с запасными частями,

  • 4 машины разминирования WISENT-1 с запасными частями;

  • 2 плуга для разминирования;

  • 41 наземную радиолокационную станцию наблюдения;

  • а также десятки лазерных дальномеров, инфракрасных биноклей, водолазных скутеров, транспортные средства пограничной службы.

В пакете противотанковые пушки RGW 90, штурмовые винтовки G3 и MK 556. Украинские защитники также получили жгуты и спальные мешки.

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