Украина получила от Германии новый пакет военной помощи — что туда вошло

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы и ракеты, стрелковое оружие, средства разминирования и прочее.
Главные тезисы
- Украина получила от Германии новый пакет военной помощи, включающий боеприпасы, ракеты, стрелковое оружие и средства разминирования.
- Список переданной техники включает транспортные средства с защитой мин, артиллерийские боеприпасы, разведывательные беспилотники и другие важные материалы.
Украина получила от Германии новый пакет военной помощи
Список переданной техники и материалов был обновлен в день сотворения нового германского правительства.
В списке, в частности, 66 транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP), 4 транспортных средства кинетической защиты, 3 колесных гаубицы Zuzana-2 (проект, финансируемый совместно с Данией и Норвегией).
Также передано:
ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM;
боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD-2,
почти 40 тысяч патронов для САУ GEPARD,
27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
1 тысяча артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра.
Кроме того, 70 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями; 150 вооруженных беспилотников HF-1; 20 беспилотных наземных аппаратов.
В Украину доставлено еще:
6 машин Bergepanzer-2 с запасными частями,
4 машины разминирования WISENT-1 с запасными частями;
2 плуга для разминирования;
41 наземную радиолокационную станцию наблюдения;
а также десятки лазерных дальномеров, инфракрасных биноклей, водолазных скутеров, транспортные средства пограничной службы.
В пакете противотанковые пушки RGW 90, штурмовые винтовки G3 и MK 556. Украинские защитники также получили жгуты и спальные мешки.
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