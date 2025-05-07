Украина получила от Германии новый пакет военной помощи — что туда вошло

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы и ракеты, стрелковое оружие, средства разминирования и прочее.

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

Список переданной техники и материалов был обновлен в день сотворения нового германского правительства.

В списке, в частности, 66 транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP), 4 транспортных средства кинетической защиты, 3 колесных гаубицы Zuzana-2 (проект, финансируемый совместно с Данией и Норвегией).

Также передано:

ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM;

боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD-2,

почти 40 тысяч патронов для САУ GEPARD,

27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

1 тысяча артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра.

Кроме того, 70 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями; 150 вооруженных беспилотников HF-1; 20 беспилотных наземных аппаратов.

В Украину доставлено еще:

6 машин Bergepanzer-2 с запасными частями,

4 машины разминирования WISENT-1 с запасными частями;

2 плуга для разминирования;

41 наземную радиолокационную станцию наблюдения;

а также десятки лазерных дальномеров, инфракрасных биноклей, водолазных скутеров, транспортные средства пограничной службы.

В пакете противотанковые пушки RGW 90, штурмовые винтовки G3 и MK 556. Украинские защитники также получили жгуты и спальные мешки.