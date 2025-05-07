Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги — що туди ввійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги — що туди ввійшло

IRIS-T
Джерело:  Уряд Німеччини

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли боєприпаси та ракети, стрілецька зброя, засоби розмінування та інше.

Головні тези:

  • Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, включаючи транспортні засоби із захистом від мін, артилерійські боєприпаси та ракети.
  • Серед переданих матеріалів також є розвідувальні безпілотники, озброєні безпілотники, апарати для розмінування та інші технічні засоби.

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги

Перелік переданої техніки та матеріалів було оновлено в день створення нового німецького уряду.

У списку, зокрема, 66 ​​​​транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP), 4 транспортних засоби кінетичного захисту, 3 колісних гаубиці Zuzana-2 (проєкт, що фінансується спільно з Данією та Норвегією).

Також передано:

  • ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM;

  • боєприпаси для основних бойових танків LEOPARD-2,

  • майже 40 тисяч набоїв для САУ GEPARD,

  • 27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

  • 1 тисячу артилерійських боєприпасів 122-мм калібру.

Окрім того, 70 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами; 150 озброєних безпілотників HF-1; 20 наземних безпілотних апаратів.

В Україну доставлено ще:

  • 6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами,

  • 4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами;

  • 2 плуги для розмінування;

  • 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження;

  • а також десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби.

В пакеті протитанкові гармати RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556. Українські захисники також отримали джгути та спальні мішки тощо.

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