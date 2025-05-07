Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги — що туди ввійшло

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли боєприпаси та ракети, стрілецька зброя, засоби розмінування та інше.
Головні тези:
- Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, включаючи транспортні засоби із захистом від мін, артилерійські боєприпаси та ракети.
- Серед переданих матеріалів також є розвідувальні безпілотники, озброєні безпілотники, апарати для розмінування та інші технічні засоби.
Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги
Перелік переданої техніки та матеріалів було оновлено в день створення нового німецького уряду.
У списку, зокрема, 66 транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP), 4 транспортних засоби кінетичного захисту, 3 колісних гаубиці Zuzana-2 (проєкт, що фінансується спільно з Данією та Норвегією).
Також передано:
ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM;
боєприпаси для основних бойових танків LEOPARD-2,
майже 40 тисяч набоїв для САУ GEPARD,
27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
1 тисячу артилерійських боєприпасів 122-мм калібру.
Окрім того, 70 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами; 150 озброєних безпілотників HF-1; 20 наземних безпілотних апаратів.
В Україну доставлено ще:
6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами,
4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами;
2 плуги для розмінування;
41 наземну радіолокаційну станцію спостереження;
а також десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби.
В пакеті протитанкові гармати RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556. Українські захисники також отримали джгути та спальні мішки тощо.
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