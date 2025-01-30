Украина получила от Литвы ПЗРК малой дальности с ракетами

30 января Литва передала украинской армии переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами.
Главные тезисы
- Получение Украиной ПЗРК малой дальности с ракетами от Литвы усиливает ее обороноспособность и способность противостоять агрессии России.
- Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 767 млн евро и продолжает поддерживать страну через поставки дронов и техники.
- Сотрудничество Литвы и Украины в области обороны предполагает обучение солдат, реабилитацию раненых, финансирование вооружений и участие в международных инициативах.
Литва предоставила Украине новую военную помощь
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы в соцсети Х.
🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to deliver vital support to Ukraine’s defence. A new delivery of advanced portable air defence systems with missiles has reached Ukraine, strengthening its ability to counter Russia’s brutal aggression.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Ur2n7hWTNI— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) January 30, 2025
В прессрелизе на сайте Минобороны Литвы, цитирующем Delfi, также отмечается, что в этом году основными направлениями поддержки Украины являются неотложные потребности — ПВО, боеприпасы, дроны — с одновременным развитием литовской оборонной промышленности.
Также ожидается поддержка украинской оборонной промышленности Литвой посредством финансирования вооружений, производимых в Украине.
Кроме того, планируется, что Литва и дальше будет вносить свой вклад в Коалицию по разминированию, деятельность которой она возглавляет вместе с Исландией, а также в другие Коалиции сил, членом которых она является.
По данным ведомства, с начала войны Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму более 767 млн. евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила полтора миллиарда евро.
Литва передала Украине дроны собственного производства
Литва 20 января передала Украине новый пакет помощи, в который вошли дроны литовского производства.
Отмечается, что литовские грузовики с военной помощью уже прибыли в Украину.
Продолжая усиливать военные возможности Украины, мы доставили тысячи беспилотников от литовских производителей, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики.
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