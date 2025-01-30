Украина получила от Литвы ПЗРК малой дальности с ракетами
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получила от Литвы ПЗРК малой дальности с ракетами

Lithuanian MOD
ПЗРК
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30 января Литва передала украинской армии переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами.

Главные тезисы

  • Получение Украиной ПЗРК малой дальности с ракетами от Литвы усиливает ее обороноспособность и способность противостоять агрессии России.
  • Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 767 млн евро и продолжает поддерживать страну через поставки дронов и техники.
  • Сотрудничество Литвы и Украины в области обороны предполагает обучение солдат, реабилитацию раненых, финансирование вооружений и участие в международных инициативах.

Литва предоставила Украине новую военную помощь

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы в соцсети Х.

Литва продолжает оказывать жизненно важную поддержку обороне Украины. Новая поставка современных переносных зенитно-ракетных комплексов прибыла в Украину, усиливая ее способность противостоять жестокой агрессии России.

В прессрелизе на сайте Минобороны Литвы, цитирующем Delfi, также отмечается, что в этом году основными направлениями поддержки Украины являются неотложные потребности — ПВО, боеприпасы, дроны — с одновременным развитием литовской оборонной промышленности.

Также ожидается поддержка украинской оборонной промышленности Литвой посредством финансирования вооружений, производимых в Украине.

Кроме того, планируется, что Литва и дальше будет вносить свой вклад в Коалицию по разминированию, деятельность которой она возглавляет вместе с Исландией, а также в другие Коалиции сил, членом которых она является.

Ожидается, что Литва предоставит военную поддержку и через международные фонды, коллективные инициативы, а также продолжится обучение украинских солдат и реабилитация раненых солдат.

По данным ведомства, с начала войны Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму более 767 млн. евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила полтора миллиарда евро.

Литва передала Украине дроны собственного производства

Литва 20 января передала Украине новый пакет помощи, в который вошли дроны литовского производства.

Отмечается, что литовские грузовики с военной помощью уже прибыли в Украину.

Продолжая усиливать военные возможности Украины, мы доставили тысячи беспилотников от литовских производителей, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики.

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