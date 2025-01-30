Украина получила от Литвы ПЗРК малой дальности с ракетами

Литва предоставила Украине новую военную помощь

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы в соцсети Х.

Литва продолжает оказывать жизненно важную поддержку обороне Украины. Новая поставка современных переносных зенитно-ракетных комплексов прибыла в Украину, усиливая ее способность противостоять жестокой агрессии России. Поделиться

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to deliver vital support to Ukraine’s defence. A new delivery of advanced portable air defence systems with missiles has reached Ukraine, strengthening its ability to counter Russia’s brutal aggression.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Ur2n7hWTNI — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) January 30, 2025

В прессрелизе на сайте Минобороны Литвы, цитирующем Delfi, также отмечается, что в этом году основными направлениями поддержки Украины являются неотложные потребности — ПВО, боеприпасы, дроны — с одновременным развитием литовской оборонной промышленности.

Также ожидается поддержка украинской оборонной промышленности Литвой посредством финансирования вооружений, производимых в Украине.

Кроме того, планируется, что Литва и дальше будет вносить свой вклад в Коалицию по разминированию, деятельность которой она возглавляет вместе с Исландией, а также в другие Коалиции сил, членом которых она является.

Ожидается, что Литва предоставит военную поддержку и через международные фонды, коллективные инициативы, а также продолжится обучение украинских солдат и реабилитация раненых солдат. Поделиться

По данным ведомства, с начала войны Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму более 767 млн. евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила полтора миллиарда евро.

Литва передала Украине дроны собственного производства

Литва 20 января передала Украине новый пакет помощи, в который вошли дроны литовского производства.

Отмечается, что литовские грузовики с военной помощью уже прибыли в Украину.