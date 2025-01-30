Україна отримала від Литви ПЗРК малої дальності з ракетами

30 січня Литва передала українській армії переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами.
Головні тези:
- Україна отримала від Литви нові переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами.
- Ця військова допомога Литви сприятиме посиленню обороноздатності України та протистоянню російській агресії.
- Литва також надає Україні підтримку через постачання дронів власного виробництва та іншої військової техніки.
- З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 767 млн євро, а загальна підтримка перевищила півтора мільярда євро.
- Литва планує продовжувати надавати військову підтримку Україні через міжнародні фонди, навчання солдатів та інші ініціативи.
Литва надала Україні нову військову допомогу
Про це повідомило Міністерство оборони Литви у соцмережі Х.
🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to deliver vital support to Ukraine’s defence. A new delivery of advanced portable air defence systems with missiles has reached Ukraine, strengthening its ability to counter Russia’s brutal aggression.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Ur2n7hWTNI— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) January 30, 2025
У пресрелізі на сайті Міноборони Литви, який цитує Delfi, також зазначається, що цього року основними напрямами підтримки України є невідкладні потреби – ППО, боєприпаси, дрони – з одночасним розвитком литовської оборонної промисловості.
Також очікується підтримка української оборонної промисловості Литвою за допомогою фінансування озброєнь, вироблених в Україні.
Крім того, планується, що Литва і надалі робитиме свій внесок у Коаліцію з розмінування, діяльність якої вона очолює разом з Ісландією, а також в інші Коаліції сил, членом яких вона є.
За даними відомства, з початку війни Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 767 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні має довгостроковий характер і перевищила півтора мільярда євро.
Литва передала Україні дрони власного виробництва
Литва 20 січня передала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли дрони литовського виробництва.
Зазначається, що литовські вантажівки з військовою допомогою вже прибули в Україну.
Продовжуючи посилювати військові спроможності України, ми доставили тисячі безпілотників від литовських виробників, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі.
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