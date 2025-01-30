Україна отримала від Литви ПЗРК малої дальності з ракетами

Литва надала Україні нову військову допомогу

Про це повідомило Міністерство оборони Литви у соцмережі Х.

Литва продовжує надавати життєво важливу підтримку обороні України. Нова поставка сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів прибула до України, посилюючи її здатність протистояти жорстокій агресії Росії. Поширити

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to deliver vital support to Ukraine’s defence. A new delivery of advanced portable air defence systems with missiles has reached Ukraine, strengthening its ability to counter Russia’s brutal aggression.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Ur2n7hWTNI — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) January 30, 2025

У пресрелізі на сайті Міноборони Литви, який цитує Delfi, також зазначається, що цього року основними напрямами підтримки України є невідкладні потреби – ППО, боєприпаси, дрони – з одночасним розвитком литовської оборонної промисловості.

Також очікується підтримка української оборонної промисловості Литвою за допомогою фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

Крім того, планується, що Литва і надалі робитиме свій внесок у Коаліцію з розмінування, діяльність якої вона очолює разом з Ісландією, а також в інші Коаліції сил, членом яких вона є.

Очікується, що Литва надасть військову підтримку і через міжнародні фонди, колективні ініціативи, а також продовжиться навчання українських солдатів і реабілітація поранених солдатів. Поширити

За даними відомства, з початку війни Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 767 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні має довгостроковий характер і перевищила півтора мільярда євро.

Литва передала Україні дрони власного виробництва

Литва 20 січня передала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли дрони литовського виробництва.

Зазначається, що литовські вантажівки з військовою допомогою вже прибули в Україну.