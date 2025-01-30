Україна отримала від Литви ПЗРК малої дальності з ракетами
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Україна отримала від Литви ПЗРК малої дальності з ракетами

Lithuanian MOD
ПЗРК
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30 січня Литва передала українській армії переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами.

Головні тези:

  • Україна отримала від Литви нові переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами.
  • Ця військова допомога Литви сприятиме посиленню обороноздатності України та протистоянню російській агресії.
  • Литва також надає Україні підтримку через постачання дронів власного виробництва та іншої військової техніки.
  • З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 767 млн євро, а загальна підтримка перевищила півтора мільярда євро.
  • Литва планує продовжувати надавати військову підтримку Україні через міжнародні фонди, навчання солдатів та інші ініціативи.

Литва надала Україні нову військову допомогу

Про це повідомило Міністерство оборони Литви у соцмережі Х.

Литва продовжує надавати життєво важливу підтримку обороні України. Нова поставка сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів прибула до України, посилюючи її здатність протистояти жорстокій агресії Росії.

У пресрелізі на сайті Міноборони Литви, який цитує Delfi, також зазначається, що цього року основними напрямами підтримки України є невідкладні потреби – ППО, боєприпаси, дрони – з одночасним розвитком литовської оборонної промисловості.

Також очікується підтримка української оборонної промисловості Литвою за допомогою фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

Крім того, планується, що Литва і надалі робитиме свій внесок у Коаліцію з розмінування, діяльність якої вона очолює разом з Ісландією, а також в інші Коаліції сил, членом яких вона є.

Очікується, що Литва надасть військову підтримку і через міжнародні фонди, колективні ініціативи, а також продовжиться навчання українських солдатів і реабілітація поранених солдатів.

За даними відомства, з початку війни Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 767 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні має довгостроковий характер і перевищила півтора мільярда євро.

Литва передала Україні дрони власного виробництва

Литва 20 січня передала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли дрони литовського виробництва.

Зазначається, що литовські вантажівки з військовою допомогою вже прибули в Україну.

Продовжуючи посилювати військові спроможності України, ми доставили тисячі безпілотників від литовських виробників, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі.

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